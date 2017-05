Prymas do lektorów i ceremoniarzy: głoszenie Chrystusa innym nigdy nie jest i nie będzie łatwe

„Potrzeba, abyście sami, spotykając w liturgii Chrystusa, chcieli Go zanieść innym, waszym koleżankom i kolegom, waszym rówieśnikom. Nie jest to oczywiście i nie będzie nigdy łatwe” – mówił dziś do nowych lektorów i ceremoniarzy Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Metropolita gnieźnieński przewodniczył w południe w katedrze gnieźnieńskiej Mszy św. stanowiącej centralny punkt Archidiecezjalnego Dnia Lektora. Do Gniezna przyjechało blisko dwustu młodych ludzi z różnych parafii archidiecezji gnieźnieńskiej, by wspólnie się modlić, bawić i z błogosławieństwem Prymasa Polski rozpocząć posługę w swoich parafiach. Wskazując na jej istotę abp Wojciech Polak podkreślił, że nie jest ona tylko spełnianiem określonych czynności w określonym czasie, ale spotkaniem z żywym i prawdziwym Jezusem Chrystusem.

„To Jemu, który jest obecny w swoim Słowie, udzielamy przecież naszego głosu. To z Nim, obecnym pośród nas poprzez słowa i święte znaki, w każdej liturgii się spotykamy” – mówił Prymas przypominając młodym ludziom, że to zobowiązuje, by stawać się coraz bardziej świadkami Chrystusa, a zatem nieść Go i ukazywać innym.

„Potrzeba uczniów Chrystusa, potrzeba młodych, potrzeba was, kochani, spełniających funkcję czytania Słowa Bożego i posługujących w liturgii jako ceremoniarze, aby żywy i prawdziwy Chrystus, mógł zapukać do serc waszych rówieśników. Potrzeba, abyście sami spotykając w liturgii Chrystusa, chcieli Go z radością zanieść waszym koleżankom i kolegom. Nie jest to oczywiście i nie będzie nigdy łatwe. Jezus wskazywał swoim uczniom, że zawsze będą wzywani, aby pokonywać różne trudności. Mówił im, aby się nie dziwili i nie zasmucali tym, że będą musieli stawić czoło różnym przeciwnościom. Myślę sobie, że i w waszej posłudze lektora czy ceremoniarza mogą pojawić się także takie właśnie chwile” – stwierdził abp Polak zachęcając, by się tym nie zrażali i nie zniechęcali.

„Dziś jesteśmy w tej pięknej wspólnocie razem. Możemy na siebie liczyć. Jest nas wielu. Powrócimy jednak do naszych środowisk i do naszych parafii. Może dla niektórych waszych rówieśników wasza postawa będzie niosła zdziwienie. Będą pytać, czemu tak często biegacie do kościoła. Będą się zastanawiać, a nawet jakimś kąśliwym słowem czy zdaniem dopieką wam, że po co występować publicznie. Lepiej się nie wychylać i nie pokazywać. Przypomnijcie sobie wówczas, że Jezus jest z wami, że i do was wciąż mówi, jak mówił do swych uczniów: wybrałem was sobie. On was nie zostawi, da wam swoją siłę i moc” – mówił Prymas Polski zachęcając na koniec, by rozeznając swoje powołanie młodzi z odwagą mówili Bogu TAK.

Nowi lektorzy i ceremoniarze podczas uroczystej przysięgi przed arcybiskupem przyrzekli gorliwie i sumiennie wypełniać powierzone im obowiązki. Ceremoniarze otrzymali również od abp. Polaka krzyże ceremoniarskie będące znakiem ich posługi. Młodym ludziom towarzyszyli księża opiekunowie i diecezjalni duszpasterze LSO ks. kan. Jakub Dębiec i ks. Ryszard Gilas oraz wspólnota gnieźnieńskiego seminarium duchownego z rektorem ks. Przemysławem Kwiatkowskim.