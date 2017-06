Prymas Polski do młodych: Kościół będzie żywy, jeśli wy będziecie mocni w wierze

„Kościół będzie żywy, będzie młody, jeśli ty będziesz mocny w swojej wierze, mocny w miłości do Chrystusa, w odwadze kochania drugiego człowieka takim, jakim on jest” – mówił abp Wojciech Polak podczas sobotniej Jutrzni Lednickiej w Gnieźnie. W nabożeństwie uczestniczyło blisko 1700 młodych ludzi z różnych stron Polski i archidiecezji gnieźnieńskiej.

Jutrznia Lednicka poprzedzająca spotkanie młodych na Polach Lednickich odbywa się w Gnieźnie od kilku lat. Z roku na rok w nabożeństwie uczestniczy coraz więcej grup zmierzających na doroczne spotkanie pod Bramę Rybę. W tym roku katedra była niemal całkowicie wypełniona. Do grobu i relikwii św. Wojciecha przyjechało blisko 1700 młodych ludzi z różnych stron Polski i archidiecezji gnieźnieńskiej. Wspólnej modlitwie przewodniczył dominikanin o. Mirosław Nowak OP. Homilię wygłosił ks. Emil Parafiniuk – dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM. Z młodymi spotkał się i na dalszą drogę wszystkim błogosławił Prymas Polski abp Wojciech Polak.

„Lednica to wybór Chrystusa. To wybór Tego, który jest naszym Panem i Zbawicielem. To nasza odpowiedź na to, że On nas wybiera i powołuje. Nie dajemy jej sami. Dajemy ją we wspólnocie Kościoła, którego piękno odbija się w obliczu każdego z was” – mówił do młodych Prymas. Zachęcał też, by dać się porwać Duchowi Świętemu.

„Dziś zesłanie Ducha Świętego. Co trzeba zrobić na Lednicy? Trzeba wystawić żagiel, by chwytał wiatr Ducha Świętego. Ten wiatr, który będzie dziś wiał na Lednicy ma ciebie i mnie popchnąć do przodu, pomóc popłynąć dalej. Życzę wszystkim, sobie również, byśmy te żagle wystawili na działanie Ducha Świętego. Kościół będzie żywy, będzie młody, jeśli ty będziesz mocny w swojej wierze, w miłości do Chrystusa, w odwadze kochania drugiego takim, jakim on jest. Jeśli rzeczywiście ten wiatr Ducha Świętego przyjmiesz i popłyniesz” – zachęcał młodych abp Polak.

O młodym Kościele mówił także w homilii ks. Emil Parafiniuk, powtarzając za papieżem Franciszkiem, że to właśnie młodzi są narzędziem ewangelizacji świata.

„Kościół to nie jest geriatriokracja, rządy starych ludzi. Kościół to jest miejsce, gdzie młodzi także mają swój głos. Młody Dawid miał swój głos, młody Jeremiasz miał swój głos, kilkunastoletni Pan Jezus w świątyni też miał swój głos. I ich słuchano. Dlaczego? Bo głosili prawdę, głosili Boga, którego sami spotkali” – podkreślił ks. Parafiniuk.

Zachęcał też młodych, by zabrali głos przed synodem biskupów o młodzieży, by powiedzieli, jak Kościół widzą i rozumieją. Przypomniał też o zbliżających się Światowych Dniach Młodzieży w Panamie zachęcając zarówno do włączenia się w duchowe przygotowania, jak i do wyjazdu. „Mam nadzieję, że te półtora roku tak, jak w Krakowie, zgromadzimy się w Panamie” – mówił.

Młodym podczas nabożeństwa towarzyszyła kopia krzyża Światowych Dni Młodzieży, którą Prymas Polski poświęcił podczas tegorocznej, kwietniowej pielgrzymki młodych do grobu św. Wojciecha. Na ołtarzu, obok srebrnej trumienki z relikwiami św. Wojciecha, obecne były także relikwie bł. Bogumiła – jednego z pierwszych arcybiskupów gnieźnieńskich. W tym roku – przypomniano podczas spotkania – obchodzimy 830. rocznicę objęcia przez niego archidiecezji i metropolii gnieźnieńskiej.

Po zakończeniu jutrzni relikwie zostały przewiezione na Pola Lednickie, gdzie jak co roku będą towarzyszyć młodym. Spotkanie pod Bramą Rybą rozpocznie się oficjalnie o godz. 17.00 procesją i powitaniem Prymasa Polski. O 20.00 Mszę św. sprawować będzie arcybiskup poznański Stanisław Gądecki. Homilię wygłosi bp Grzegorz Ryś z Krakowa.

Spotkanie będzie transmitowane m.in. na stronie www.lednica2000.pl. Jutrznię Lednicką obejrzeć można na www.archidiecezja.pl lub kanale YouTube archidiecezji gnieźnieńskiej.