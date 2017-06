Prymas Polski na Lednicy: by czuć się dobrze nie potrzebujecie Facebooka, ale spotkania

„By czuć się dobrze nie potrzebujecie żadnej kanapy, ale wspólnoty. By czuć się dobrze nie potrzebujecie komórki czy Facebooka, ale spotkania. By czuć się dobrze potrzebujecie Jezusa i siebie nawzajem” – mówił abp Wojciech Polak do młodych uczestniczących w tegorocznym spotkaniu pod Bramą Rybą na Lednicy.

Prymas Polski oficjalnie otworzył XXI Spotkanie Młodych pod Bramą Rybą, które odbywa się pod hasłem „Idź i kochaj!”.

„Witam i pozdrawiam was wszystkich. Przybyliście z bliska i z daleka. Przemierzyliście konkretną drogę, by tu dotrzeć. Nie jesteście więc – jak mówił i napisał w tegorocznym orędziu do młodych papież Franciszek – młodymi kanapowymi. By czuć się dobrze nie potrzebujecie żadnej kanapy, ale wspólnoty. By czuć się dobrze nie potrzebujecie komórki czy Facebooka, ale spotkania. By czuć się dobrze potrzebujecie Jezusa i nawzajem siebie. Potrzebujecie Jezusa i Kościoła. Dlatego wybraliście się w drogę na Lednicę. Dlatego jesteśmy razem” – mówił Prymas Polski.

Przypomniał też za śp. o. Janem Górą, że Lednica to Jezus, który chodzi nad brzegiem tego pobliskiego jeziora.

„On i dziś przychodzi do nas ze swoim Słowem. Przychodzi z chlebem połamanym w dłoniach. Przychodzi w twarzy stojących obok mnie ludzi, moich sióstr i braci” – tłumaczył abp Polak dodając, że wraz z Nim przychodzi Maryja – Jego i nasza Matka, kobieta odważna, kobieta nadziei.

„W Nią się wpatrujemy, spoglądając już stąd z Lednicy w kierunku Panamy, w kierunku następnych Światowych Dni Młodzieży. Spoglądamy w przyszłość, bo wiemy, że ona należy do tych, którzy kochają, którzy idą, by dawać innym nadzieję. Idź i kochaj!” – mówił Prymas Polski.

Czuwanie tradycyjnie rozpoczęła procesja, która przy armatnim wystrzale Bractwa Kurkowego, biciu lednickiego dzwonu i śpiewie Bogurodzicy przeszła Drogą III Tysiąclecia pod Bramę Rybę. Jak co roku na jej czele niesiono krzyż ŚDM w Częstochowie. Ponadto figurę Matki Bożej Fatimskiej i relikwie św. Wojciecha, Pięciu Braci Męczenników, świętych dominikańskich i bł. Bogumiła.

Na Polach Lednickich obecne są także puste ramy obrazu Matki Bożej, nawiązując w ten sposób do szczególnej peregrynacji, jaka miała miejsce w latach 60-tych ubiegłego wieku, kiedy to władze PRL-u aresztowały wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej. Po Polsce wędrowały wówczas puste ramy obrazu.

W nawiązaniu do maryjnego charakteru tegorocznej Lednicy jej uczestnicy otrzymali także różańce – „towarzysze drogi”, odmawiając na nich przed oficjalnym rozpoczęciem jedną dziesiątkę. Specjalny różaniec podarował Lednicy także papież Franciszek. Papieski prezent dosłownie sfrunął z nieba wraz z płk. Krzysztofem Szopińskim, który na Polach Lednickich wylądował ze spadochronem.

Wśród lednickich prezentów są w tym roku także puzzle symbolizujące wspólnotę. Każdy uczestnik otrzymał dwa elementy z misją wręczenia jednego z nich osobie, którą – jak instruowali organizatorzy – wskaże im Duch Święty. Specjalne symbole wręczono także księżom i siostrom zakonnym. Kapłani otrzymali ryngraf z Matką Bożą Niezawodnej Nadziei z Jamnej, który towarzyszył polskim rycerzom, powstańcom i patriotom. Siostrom zakonnym podarowano zaś chustę z nadrukiem wizerunku Maryi.

Przed oficjalnym rozpoczęciem spotkania Drogą III Tysiąclecia przeszła tradycyjna procesja lednickich orłów. Młodzież wysłuchała także krótkiej konferencji o. Pawła Krupy OP, który nawiązując do hasła czuwania podkreślił, że to właśnie miłość jest kluczem do świętości.

Jak co roku gromadząca się od rana na Polach Lednickich młodzież ćwiczyła lednickie tańce i śpiewy. Miała również możliwość skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania oraz porozmawiać z ewangelizatorami, wśród których byli między innymi klerycy gnieźnieńskiego seminarium duchownego. Czynny był także specjalny namiot ŚDM Panama.

Na Lednicy miały miejsce także oświadczyny, które zostały przyjęte, a świeżo upieczonych narzeczonych błogosławił o. Wojciech Prus OP, który od przeszło roku jest sternikiem Lednicy. Młodzież pamiętała także o inicjatorze lednickich czuwań śp. o. Janie Górze modląc się za niego i zmarłego w grudniu ubiegłego roku przyjaciela Lednicy o. Tomasza Alexiewicza OP. Anioł Pański młodzież odmówiła z siostrami z Fatimy, a o 15.00 odśpiewała Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

O 20.00 na Polach Lednickich rozpocznie się Msza św. pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity poznańskiego Stanisława Gądeckiego, z homilią biskupa pomocniczego krakowskiego Grzegorza Rysia. Młodzi wysłuchają także specjalnego nagrania z przesłaniem papieża Franciszka, a o północy rozpocznie się przejście przez Bramę Rybę w symbolicznym geście wyboru Chrystusa.