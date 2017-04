Prymas Polski o abp. Jeremiaszu: żegnamy człowieka prawdziwie Bożego

„Podczas ostatniego Zjazdu Gnieźnieńskiego abp. Jeremiasz mieszkał w naszym biskupim domu. Wiele razy widziałem go w kaplicy i takim go zapamiętam – zatopionego w modlitwie, cierpliwie niosącego krzyż bólu i cierpienia” – mówi Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Prawosławny ordynariusz diecezji wrocławsko-szczecińskiej, długoletni prezes Polskiej Rady Ekumenicznej zmarł w Poniedziałek Wielkanocny, w czasie szczególnym dla wszystkich chrześcijan. I właśnie zaangażowanie na rzecz ich pojednania jest – zdaniem abp. Wojciecha Polaka – jednym z największych dzieł, jakie po sobie pozostawił.

„W czasie, gdy pełnił funkcję przewodniczącego Polskiej Rady Ekumenicznej, podejmowanych było wiele wspólnych inicjatyw i deklaracji w tym kierunku. Był obecny w wielu gremiach międzynarodowych, cieszył się autorytetem i szacunkiem. Zawsze mogliśmy odwołać się do jego mądrości, do jego wyczucia wiary, do głębokiego spojrzenia i intelektu” – przyznaje abp Polak, wspominając dalej zaangażowanie i obecność śp. abp. Jeremiasza na nowożytnych Zjazdach Gnieźnieńskich, którym od samego początku towarzyszył i niejako im z ramienia Rady patronował.

„W ostatnim Zjeździe Gnieźnieńskim w ubiegłym roku uczestniczył częściowo, będąc już bardzo cierpiącym. Mieszkał wówczas w naszym biskupim domu. Wiele razy widziałem go w kaplicy i takim go zapamiętam – zatopionego w modlitwie, cierpliwie niosącego krzyż bólu i cierpienia, jaki na ostatnim etapie życia został mu dany. Tak widziałem go wówczas i tak go widzę dziś, jako naprawdę Bożego człowieka” – mówi Prymas Polski.