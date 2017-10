Prymas Polski odprawił Mszę św. w katedrze św. Patryka w Nowym Jorku

Prymas Polski abp Wojciech Polak odprawił Mszę św. w katedrze św. Patryka w Nowym Jorku oraz wziął udział, jako marszałek honorowy, w jubileuszowej 80. Paradzie Pułaskiego. Wydarzenie uznawane jest za największą manifestację polskości na Wschodnim Wybrzeżu USA. Motto tegorocznej parady brzmiało „Tadeusz Kościuszko – bohater dwóch narodów”.

Postaci obu generałów – wspólnych bohaterów narodu polskiego i amerykańskiego – abp Wojciech Polak wspomniał w homilii, wskazując na krzyżujące się tak często drogi i przeplatające losy Polaków i Amerykanów. Pozwalają one – jak tłumaczył – jeszcze lepiej zrozumieć usłyszane chwilę wcześniej w Ewangelii Boże wezwanie IDŹ. Wezwanie, które – jak dopowiedział – nie jest zarezerwowane dla wybranej rasy, narodu, czy grupy etnicznej, ale skierowane do wszystkich.

„Jeśli łączyć nas będą w jedno te same dążenia i ta sama miłość, ten sam duch i takie samo wspólne widzenie wielu spraw, jeśli nie zadowolimy się tylko własnymi sprawami, ale z troską będziemy myśleli i pamiętali również o naszych siostrach i braciach w wierze, to stanie się tak dlatego, że On sam, Jezus Chrystus, w swej niezmierzonej miłości i dobroci, okazanym nam miłosierdziu, uzdolnił nas do takiej postawy” – mówił metropolita gnieźnieński.

„Wydaje się, że dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek wcześniej potrzebujemy wracać do naszej chlubnej historii, do życiorysów tych ludzi, którzy kierowani miłością Boga i człowieka, otwartym sercem, nie kalkulując zysków i strat, odpowiadali na Chrystusowe: idź” – stwierdził abp Polak. Dodał, że nasza odpowiedź dawana w Kościele na to wezwanie jest nie tyle dla nas, ale dla innych. Kościół bowiem – jak przypomniał – nie służy samemu sobie, ale jest wspólnotą otwartą dla wszystkich, zwłaszcza słabych, biednych i ubogich, poranionych i doświadczonych przez życie.

„Nawet jeśli w pierwszym odruchu, kierowani strachem i obawami, albo zacietrzewieni własnymi kalkulacjami, powiemy: nie chcę, to jednak patrząc na nas mocno wierzę, wiem, że mamy tę samą miłość i wspólnego ducha, który dzisiaj chce wykrzyczeć: idę!” – mówił na koniec Prymas Polski.

Abp Wojciech Polak gości z duszpasterską wizytą na Wschodnim Wybrzeżu USA od 29 września. W sobotę spotkał się z uczniami polskiej Szkoły Dokształcającej im. Karola Wojtyły w Linden i odprawił Mszę św. odpustową w tamtejszym kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, gdzie w 2013 roku erygowano narodowe Sanktuarium św. Jana Pawła II.

W dalszym programie wizyty duszpasterskiej Prymas Polski ma m.in. wizytę w Orchard Lake w stanie Michigan, będącym jednym z największych skupisk Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia w USA. Głównym punktem pobytu w tym mieście będzie uroczyste objęcie przez ks. kan. Mirosława Króla funkcji kanclerza miejscowego ośrodka polonijnego i polskich Zakładów Naukowych (Orchard Lake Schools in Michigan).

Sercem tego kampusu jest Seminarium św. Cyryla i Metodego założone 4 stycznia 1879 za zezwoleniem papieża Leona XIII. Jego pierwszym rektorem był ks. Józef Dąbrowski, który założył takżę w 1885 wspomniane polskie Zakłady Naukowe. Uroczystość odbędzie się we wtorek 3 października. Mszy św. koncelebrowanej przez abp. Polaka przewodniczyć będzie ordynariusz archidiecezji Detroit abp. Allen Vigneron.

W czasie pobytu w Orchard Lake abp Polak spotka się także 4 października z Polakami i społecznością miejscowej szkoły średniej. Prymas opuści USA 5 października, w Polsce wyląduje 6 października. Jak przyznaje, nie jest to jego pierwsza wizyta w Stanach Zjednoczonych. Gościł już w tym kraju, zwłaszcza na Wschodnim Wybrzeżu, pełniąc przed laty funkcję delegata KEP ds. Polonii.