Prymas Polski prosi o modlitwę w intencji powołań kapłańskich i zakonnych

Abp Wojciech Polak prosi wiernych o modlitwę w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych. „Niech ta intencja powraca jak najczęściej podczas specjalnych nabożeństw i w wezwaniach modlitwy powszechnej, ale także w naszej osobistej relacji i rozmowie z Panem” – pisze Prymas w liście na Niedzielę Dobrego Pasterza.

Wskazując na czytania czwartej Niedzieli Wielkanocnej metropolita gnieźnieński podkreśla, że nieprzypadkowo właśnie tego dnia rozpoczyna się szczególny Tydzień Modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Lud Boży – jak przypomina – potrzebuje bowiem, oprócz rodzin i osób wybierających świeckie życie w dziewictwie, mężczyzn i kobiet, którzy przez święcenia czy śluby oddadzą się na wyłączną służbę Bogu i człowiekowi.

„Dlatego świadomy wyzwań, przed jakimi coraz częściej stajemy, podejmując wezwanie papieża Franciszka, proszę wspólnoty parafialne, stowarzyszenia i grupy, rodziny i poszczególnych wiernych: Wbrew pokusie zniechęcenia, stale módlcie się do Pana, aby posyłał robotników na swoje żniwo i dał nam kapłanów rozmiłowanych w Ewangelii, zdolnych do stawania się bliskimi wobec braci i bycia w ten sposób żywym znakiem miłosiernej miłości Boga. Niech ta intencja powraca jak najczęściej podczas specjalnych nabożeństw i w wezwaniach modlitwy powszechnej, ale także w naszej osobistej relacji i rozmowie z Panem” – prosi Prymas Polski.

Zwraca się także bezpośrednio do ludzi młodych, zachęcając ich do odważnego pójścia za Chrystusem.

„Być może czasem – jak mówi papież – macie poczucie wiary znużonej lub sprowadzanej po prostu do zwykłych obowiązków, jakie trzeba wypełnić. Jestem jednak przekonany, że w głębi serca pragniecie odkrywać fascynację postacią Jezusa; że chcielibyście, aby Jego słowa i gesty stawiały pytania i prowokowały. Bądźcie pewni, że dzięki Niemu możecie marzyć o życiu w pełni ludzkim i radosnym, że z Nim naprawdę jest sens spalać się w miłości (por. Orędzie). Dlatego też codziennie modlę się o to, abyście nie bali się pytać Jezusa o drogę Waszego powołania; a kiedy już usłyszycie odpowiedź, abyście przylgnęli do niej całym sercem. To bowiem czyni nas naprawdę szczęśliwymi” – podkreśla abp Polak.

Na koniec prosi o duchowe i materialne wsparcie dla gnieźnieńskiego seminarium, dziękując w imieniu swoim i wspólnoty za wszystkie złożone ofiary i podkreślając, że są one jeszcze jednym konkretnym przejawem troski o powołania. Wszystkim również udziela pasterskiego błogosławieństwa.