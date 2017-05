Prymas Polski udzielił święceń kapłańskich czterem diakonom

Abp Wojciech Polak udzielił dziś w katedrze gnieźnieńskiej święceń kapłańskich czterem diakonom gnieźnieńskiego seminarium duchownego. „Powołany ma udział w życiu i posłannictwie Chrystusa. Cały jest w Nim. Nie może być tylko połowicznie, od czasu do czasu” – mówił do wyświęcanych Prymas.

W krótkim słowie abp Wojciech Polak wskazał na przywołany w czytanej tego dnia Ewangelii obraz Ostatniej Wieczerzy. Słowa, które wypowiada wówczas Jezus stanowią – jak mówił Prymas – Jego swoisty testament, wskazówkę, czym uczniowie mają żyć po Jego odejściu do Ojca. A nie mają żyć nostalgią, tęsknotą czy wspomnieniami, ale pełnią tego życia, które On wysłuży im swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem.

Metropolita gnieźnieński wskazał także na wzruszający i znaczący gest umycia nóg uczniom przez Jezusa. Oznacza on – tłumaczył – że powołany ma pełny udział w życiu i posłannictwie Chrystusa. Cały w Nim jest. Nie może być tylko częściowo. Nie może być połowicznie. Nie może być tylko od czasu do czasu. Ma udział cały.

„Na krakowskim spotkaniu z kapłanami i osobami konsekrowanymi papież Franciszek przypomniał nam, że jest to życie, gdzie nie ma przestrzeni zamkniętych i własności prywatnych, dla własnej wygody” – mówił Prymas.

Kapłan, tłumaczył abp Polak, „nie jest ani bezproduktywnym konformistą, ani też jakimś ślepym ryzykantem. Jest uczniem Tego, który go posyła: idź i nauczaj. Idź i głoś. Idź i rozdawaj moją mocą Boże życie innym. Idź i prowadź, jak pasterz, który zna swoje owoce, który idzie na ich czele, i który życie swoje daje za owoce, który służy i zbawia, i szuka to, co zginęło”.

Prymas zachęcił też wyświęcanych, by w dniu swoich święceń, powiedzieli jeszcze raz Jezusowi w sercu, o co pragną Go prosić. Wszystkich uczestników uroczystości zaś prosił o modlitwę za neoprezbiterów, aby zawsze pamiętali, że odtąd i na zawsze będą cali w Chrystusie, będą trwać w miłości i będą służyć odważnie i ofiarnie Kościołowi.

Po złożeniu przez kandydatów przyrzeczenia posłuszeństwa wszyscy zgromadzeni w katedrze odśpiewali Litanię do Wszystkich Świętych, w czasie której diakoni leżeli krzyżem na posadzce katedry. Później nastąpił najważniejszy moment święceń – abp Wojciech Polak, a następnie biskupi oraz wszyscy kapłani nałożyli ręce na głowy wyświęcanych i odmówili modlitwę konsekracyjną będącą prośbą do Boga o udzielenie im darów Ducha Świętego potrzebnych do pełnienia przyszłej posługi.

Święcenia kapłańskie przyjęło czterech diakonów gnieźnieńskiego seminarium duchownego. W szczególnym dniu towarzyszyli im rodzice, rodzeństwo, krewni, przyjaciele, księża proboszczowie, siostry zakonne oraz kapłani, którzy na uroczystość przyjechali z różnych stron archidiecezji gnieźnieńskiej.

Obecni byli również: abp senior Henryk Muszyński i bp senior Bogdan Wojtuś oraz moderatorzy i profesorowie gnieźnieńskiego PWSD z rektorem ks. Przemysławem Kwiatkowskim na czele. Modlitwą neoprezbiterów wspierali również wierni z rodzinnych parafii.

Nowi księża archidiecezji gnieźnieńskiej: ks. Bartosz Golnik pochodzący z parafii pw. Świętej Trójcy w Pęchowie, ks. Krzysztof Idczak pochodzący z parafii pw. św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim, ks. Piotr Nowak pochodzący z parafii pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława BM we Wrześni oraz ks. Hubert Staszak pochodzący z parafii pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu.