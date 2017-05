Prymas Polski zaprasza młodych na Jutrznię Lednicką i pod Bramę Rybę

Abp Wojciech Polak zaprasza młodych na Jutrznię Lednicką do Gniezna i doroczne czuwanie na Polach Lednickich, gdzie jak co roku będzie obecny. „Spotkajmy się na Lednicy! Obyśmy mogli przeżyć to doświadczenie wiary, które pozwoli każdej i każdemu z nas pójść i kochać innych” – mówi w krótkim wideozaproszeniu.

Prymas Polski jak co roku będzie towarzyszyć młodzieży od godziny 17.00, kiedy to zaplanowano oficjalne rozpoczęcie apelu. W tym roku odbędzie się on pod hasłem „Idź i kochaj!” – jako podziękowanie za ubiegłoroczne Światowe Dni Młodzieży. Wezwanie to – jak mówi abp Polak – nawiązuje do zachęty papieża Franciszka, by wstać z kanapy i iść do świata głosić Chrystusa, nie tyle jednak słowem, co życiem, bo Panu Bogu – jak powiedział ostatnio papież Franciszek – podoba się właśnie wiara wyznawana życiem.

Prymas wskazuje także na szczególny znak tegorocznej Lednicy – puzzle symbolizujące wspólnotę. Jak przyznaje, w dobie serwisów społecznościowych, redukujących w dużej mierze relacje do kontaktów wirtualnych, budowanie prawdziwej wspólnoty, opartej na realnych i głębokich więziach, jest sporym wyzwaniem.

– Dotyczy to także rozumienia i budowania wspólnoty Kościoła, którego doświadczenie, jak pisał młodym papież Franciszek, nie jest jak flashmob, kiedy się skrzykujemy, robimy coś przez chwilę, a później się rozchodzimy. Chodzi o to, żeby pokazać, że jesteśmy od siebie zależni, że jesteśmy powiązani, że jesteśmy częścią większej całości i dłuższej historii, i że umacniać i pielęgnować te więzi można tylko „face to face”, będąc razem. Portale społecznościowe mogą oczywiście ułatwić nawiązanie kontaktu, ale wspólne wzrastanie, dorastanie do pewnych rzeczy musi się odbywać w realnym świecie, w bezpośredniej relacji, a nie przez smartfon czy komputer” – mówił abp Polak.

Prymas przyznaje również, że uczestnicząc w spotkaniach lednickich od przeszło dekady, a więc od momentu, kiedy został biskupem, dostrzega zmianę pokoleniową, entuzjazm przyjeżdżających pod Rybę młodych pozostał jednak ten sam.

Jak co roku metropolita gnieźnieński zaprasza także młodych na Jutrznię Lednicką, która od kilku lat organizowana jest rano w katedrze gnieźnieńskiej. Nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 10.00. Swój udział zgłosiły już grupy z całej Polski – łącznie ponad 1500 osób. W tym roku homilię wygłosi ks. Emil Parafiniuk – dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM. Po zakończeniu jutrzni młodzi pojadą na Pola Lednickie, a wraz z nimi – jak zawsze – zawiezione zostaną tam relikwie św. Wojciecha.

„Lednica to wybór Chrystusa i właśnie św. Wojciech uczy nas, co znaczy wytrwać w tym wyborze do końca. On też, jako niestrudzony misjonarz, jest wzorem wypełnienia w codzienności wezwania idź i kochaj, które towarzyszyć będzie tegorocznemu czuwaniu. Spotkanie w Gnieźnie to także okazja, by osobiście dotknąć 600-letniego dziedzictwa prymasostwa, a także stanąć na Wzgórzu Lecha w 20. rocznicę pobytu w tym miejscu św. Jana Pawła II. Z tej okazji, przy Drzwiach Gnieźnieńskich w południowej kruchcie katedry, przygotowana zostanie wystawa przypominającą drugą pielgrzymkę papieża Polaka do Gniezna. Już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy” – mówi diecezjalny duszpasterz młodych ks. Wojciech Orzechowski.

Spotkanie młodych na Lednicy odbędzie się 3 czerwca po raz dwudziesty pierwszy. Organizatorzy spodziewają się ok. 100 tys. uczestników, w tym także grup spoza Polski. Do tej pory swój udział zapowiedzieli także pielgrzymi m.in. z Portugalii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Mołdawii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Pola otwarte zostaną o godz. 8.00. Oficjalny początek z udziałem Prymasa Polski jak zawsze o 17.00.