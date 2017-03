Prymasi z Europy przyjadą do Gniezna na 600-lecie polskiego Prymasostwa

Jubileusz 600-lecia Prymasostwa będziemy przeżywać w podwójnym kluczu. Ma być to dziękczynienie za to, że posługa Prymasa, która związana jest z Gnieznem trwa przez wieki oraz, że ten właśnie urząd jest symbolem jedności Kościoła w Polsce i jedności narodu – mówi KAI abp Wojciech Polak. – Będzie to także okazja do refleksji historycznej nad znaczeniem Prymasa, zarówno w dziejach Polski jak i dziś – dodaje Prymas Polski.

Abp Polak informuje, że obchody tego znamiennego dla Kościoła i Polski jubileuszu rozpoczną się niebawem, w uroczystość św. Wojciecha 23 kwietnia br., a zakończą się w tę samą uroczystość, 23 kwietnia 2018 r. Obchodom kościelnym przez cały ten rok towarzyszyć będą przedsięwzięcia o charakterze naukowym i kulturalnym.

„Na główny punkt jubileuszu, jakim jest uroczystość św. Wojciecha zaprosiłem do Gniezna prymasów z całej Europy” – wyjaśnia metropolita gnieźnieński. Informuje, że swoją obecność potwierdziło pięciu z nich: Prymas Galii kard. Philipp Barbarin z Lyonu, Prymas Hiszpanii abp Braulio Rodriguez Plaza z Toledo, Prymas Germanii abp. Franz Lackner z Salzburga, Prymas Czech kard. Dominik Duka oraz przedstawiciel Prymasa Anglii kard. Vincenta Nicholsa z Londynu. Nie mogą natomiast przybyć prymasi z Irlandii, Prymas Węgier oraz Prymas Belgii. Abp Polak dodaje, że być może z tej okazji wydany zostanie dokument, będący rodzajem wspólnego przesłania Prymasów do Europy – w obecnej niełatwej sytuacji Starego Kontynentu.

Główne uroczyści jubileuszu 600-lecia poprzedzi 27 marca sympozjum poświęcone dziejom instytucji i godności prymasowskiej. Organizowane jest ono przez Archidiecezję Gnieźnieńską wraz z Wydziałem Teologicznym UAM i Fundacją św. Wojciecha-Adalberta. W oparciu o nie opracowana zostanie monografia.

Natomiast w przeddzień kwietniowych uroczystości, w Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej odbędzie się wernisaż wystawy „Primas Poloniae. 600 lat stolicy prymasowskiej w Gnieźnie”, na której zostaną zaprezentowane najważniejsze i najcenniejsze archiwalia i muzealia związane z prymasostwem, jakie przechowywane są w Gnieźnie.