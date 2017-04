Przemyśl: abp Szal na śniadaniu wielkanocnym z potrzebującymi

Aż 750 paczek wielkanocnych dla potrzebujących przygotowanych przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej zostało rozdanych podczas przedświątecznych spotkań w Przemyślu i Sanoku. W stolicy archidiecezji przemyskiej z ubogimi spotkał się abp Adam Szal oraz marszałek sejmu Marek Kuchciński.

Abp Szal podkreślił, że w oczach Bożych nikt nie jest zepchnięty na margines. Jako przykład podał Dobrego Łotra, któremu Pan Jezus obiecał niebo w dniu swojej śmierci, czy jawnogrzesznicę, mówiąc: „I Ja cię nie potępiam, idź i więcej nie grzesz”.

– To wszystko mówi nam, że każdy z nas ma przystęp do Boga. Zostało to potwierdzone przez zmartwychwstanie, bo Pan Jezus przychodzi do wszystkich, także tych, którzy czuli się opuszczeni i przestraszeni – wyjaśnił. Zaznaczył też, że chrześcijańskie święta są lekcją dzielenia się dobrem i sercem. – Dobro jest po to, by się nim dzielić – podkreślił.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński życzył wielkiej nadziei, że władze państwowe będą „z coraz większą mocą troszczyć się o wszystkich mieszkańców naszej ojczyzny”.

Życzenia obecnym złożyli również m.in.: prezydent Przemyśla Robert Choma i starosta przemyski Jan Pączek.

Na śniadanie w siedzibie Caritas w Przemyślu przyszło ok. 250 osób. Każdy dostał żurek z jajkiem oraz świąteczną paczkę, aby mógł przygotować śniadanie wielkanocne w domu.

Podobne spotkanie odbyło się także w Sanoku. Caritas Archidiecezji Przemyskiej przygotowała łącznie 750 paczek z artykułami na świąteczny stół.