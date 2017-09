Przemyśl: dzień Wspólnoty Ruchu Apostolstwa Młodzieży

O 67 nowych animatorów wzbogacił się Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej. Błogosławieństwa udzielił im abp Adam Szal podczas Dnia Wspólnoty RAM, który odbył się 2 września w Przemyślu. W czasie Mszy św. w kościele Świętej Trójcy 67 osób przyjęło błogosławieństwo na swoją pracę apostolską oraz krzyż i brewiarz – atrybuty animatora RAM.

– Cieszę się, że Ruch Apostolstwa Młodzieży w naszej archidiecezji pięknie się rozwija i przyciąga młodych, którzy mają odwagę w swoim środowisku mówić o Panu Bogu, także przez noszenie emblematu Ruchu, czy przez udział w formacji, rekolekcjach i spotkaniach. Chciałbym życzyć, abyście drodzy młodzi tego talentu nigdy nie zakopywali – podkreślił abp Adam Szal.

Hierarcha podkreślił, że „z Ruchu Apostolstwa Młodzieży nie powinno się wyrastać, ale powinno się w nim wzrastać”.

– Dobrze, żebyśmy o tym pamiętali, gdy przyjdzie pokusa: może wystarczy, już swoje zrobiłem. Trzeba w tym ruchu wzrastać, tak jak dwaj bohaterowie dzisiejszej ewangelii – powiedział abp Szal.

Nawiązując do odczytanego fragmentu ewangelii o talentach, abp Szal zauważył, że można je podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne duchowe. Do tych pierwszych można zaliczyć czas, zdrowie, umiejętności, wolną wolę; do drugich natomiast: łaskę przynależności do Kościoła, czy dar, który pomaga korzystać z sakramentów świętych. – My jesteśmy tylko zarządcami tych darów, które Pan Bóg nam daje. Nie jesteśmy ich właścicielami. Pan Bóg daje tyle darów, ile uznaje za stosowne – powiedział.

Metropolita przemyski stwierdził, że wobec darów można zająć postawę egoistyczną, ale można też umiejętnie nimi gospodarować. – Bóg oczekuje od nas szczególnej postawy. Przede wszystkim, żeby mieć świadomość, że je otrzymujemy i ich ogromu – mówił.

Kaznodzieja przestrzegał, że można też otrzymane talenty zakopać. – Można mieć umiejętność kochania, ale nie kochać. Można mieć umiejętność działania w takiej, czy innej wspólnocie, ale tego nie podejmować – powiedział.

Na zakończenie abp Szal zaznaczył, że potrzeba, aby młodzi ludzie umiejętnie korzystali z nowych środków przekazu, bo można tam znaleźć dobre treści. Uznał, że wyzwaniem dla ruchów jest wykorzystanie tych środków dla ewangelizacji. – Jesteście posłani także po to, żeby powiedzieć koledze: słuchaj znalazłem ciekawą stronę. Jesteśmy posłani, żeby również w ten sposób ewangelizować – zaznaczył.

Podczas Mszy św. 67 młodych osób zostało włączonych do Diakonii Ruchu Apostolstwa Młodzieży, stając się animatorami RAM-u. Przyjęli oni z rąk abp. Szala specjalne błogosławieństwo, a każdy z nich otrzymał krzyż i brewiarz – atrybuty animatora RAM. Od teraz będą mogli prowadzić młodzieżowe grupy formacyjne w parafiach oraz posługiwać na różnego typu rekolekcjach.

Ponadto 8 osób otrzymało stopień moderatora świeckiego, który pozwala na bycie kierownikiem podczas turnusów wakacyjnych.

W czasie Mszy św. wręczono również wyróżnienia przyznawane przez Ruch Apostolstwa Młodzieży – statuetki „Apostolos”. Tradycyjnie już, dopełnieniem świętowania był koncert ewangelizacyjny, prezentacja multimedialna oraz dyskoteka.

Początki RAM-u sięgają roku 1973 i osoby kard. Karola Wojtyły, który pragnął włączyć w aktywne życie Kościoła młodzież pracującą i studentów niezaangażowanych w żadną formację. „Młodzież stojąca w drzwiach kościoła też jest nasza” – mawiał. Z jego inicjatywy powstały Grupy Apostolskie, które do diecezji przemyskiej trafiły z inicjatywy ówczesnego diecezjalnego duszpasterza młodzieży ks. Franciszka Rząsy. Pierwsze rekolekcje odbyły się w Ustrzykach Górnych w 1984 r. W 2003 r. RAM w archidiecezji przemyskiej uzyskał osobowość prawną i stał się stowarzyszeniem katolickim.

Animatorzy i członkowie RAM-u włączają się w szereg inicjatyw kościelnych, z czego głównym polem działania są rekolekcje wakacyjne.