Przemyśl: kurs dla obrońców życia

W Przemyślu odbył się kurs dla obrońców życia zorganizowany przez Fundację Pro – Prawo do Życia we współpracy z lokalnym działaczem społecznym Markiem Kulpą. Warsztaty poprowadził pracownik Fundacji Adam Kulpiński.

Spotkanie odbyło się w sobotę 4 lutego w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. W trakcie spotkania kursanci pracowali w grupach, wysłuchali prelekcji, obejrzeli filmy wykorzystywane przez pro-liferów w walce o ochronę życia poczętego, zapoznali się z technikami i metodami, jakie wykorzystuje fundacja docierając do odbiorców.

Zapoznali się również z kierunkami działań i planami Fundacji Pro – Prawo do Życia na przyszłość. Cały kurs był oparty na dialogu prowadzącego z uczestnikami którzy, mogli opowiedzieć o swoich oczekiwaniach z którymi, przyszli na kurs, wypowiedzieć swoje zdanie, zaprezentować własny pogląd na sprawę ochrony życia poczętego.

Zainteresowanie kursem przerosło oczekiwania organizatorów. – Sporo osób pisało do nas, pytając o to wydarzenie. Spodziewaliśmy się około dziesięciu do dwunastu osób, bo w takim gronie zwykle prowadzone są kursy. Tymczasem przyszło 17 osób. Były to osoby nie tylko z Przemyśla, ale z terenu całego województwa podkarpackiego. Co bardzo cieszy. Byli to przede wszystkim ludzie młodzi, w wieku szkoły średniej oraz studiów – mówi Marek Kulpa współorganizator kursu.

– Celem jaki stawia sobie nasza Fundacja organizując takie spotkania jest organizacja kół w terenie, na co zawsze liczę prowadząc kursy – stwierdza Adam Kulpiński, prelegent. – Po tym kursie widzę potencjał i realnie oceniam szanse na powstanie w Przemyślu i okolicach dwóch, a nawet trzech takich kół – dodaje.

Fundacja organizuje kursy już kilka lat i zwykle kieruje zaprasza do współpracy przede wszystkim osoby które, chcą się czegoś dowiedzieć na temat ochrony życia poczętego i aktywnych metod ochrony. Jej celem jest przygotowanie wolontariuszy służących ochronie życia do przygotowywania pikiet, uczestnictwa w nich, rozmowy zarówno ze zwolennikami, jak i przeciwnikami. Fundacja chce także ukazywać skalę zła, jaką jest aborcja.

– W Polsce co roku zabija się legalnie ok. 2 tys. dzieci w wyniku aborcji. Taka liczba nabiera znamion ludobójstwa. I to właśnie dzięki organizacji kursu chcemy uświadomić uczestnikom. Przede wszystkim trzeba uświadamiać ludzi, na czym polega jej zło. Pokazywać im prawdę. Jedną z takich pikiet w imieniu Fundacji miałem zaszczyt organizować. Już wtedy zapowiadałem organizację Kursu dla pro-liferów w Przemyślu. Jak widać my obrońcy życia, po legislacyjnej porażce w Sejmie nie poddajemy się – zauważa Marek Kulpa.

– Tworzymy armię obrońców życia, która zmienia Polskę. Ponadto, wciąż będziemy dążyć do zmiany prawa na takie, które będzie chronić życie każdego nienarodzonego dziecka. Jeszcze bardziej chcemy się zorganizować – podkreśla Adam Kulpiński.

– Jestem pewna, że organizacje takich kursów przyniosą oczekiwane owoce ponieważ wielu ludzi bardzo często jest poruszonych tym co uslyszą dzięki pikietom, czy samym rozmowom z wolontariuszami. Bardzo często słyszałam od nich, że nie miały pojęcia jak wygląda aborcja – mówi jedna z uczestniczek przemyskiego kursu.

Po zakończonym kursie zawiązała się przemyska komórka Fundacji Pro–Prawo do Życia. Jej pełnomocnikiem został Marek Kulpa.