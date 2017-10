Przemyśl: pielgrzymka członków Dzieła Pomocy Powołaniom do archikatedry

Do bazyliki archikatedralnej w Przemyślu, gdzie znajdują się relikwie bł. ks. Jana Balickiego, patrona Dzieła Pomocy Powołaniom, pielgrzymowali członkowie tej wspólnoty. Mszy św. przewodniczył abp senior Józef Michalik.

We wstępie emerytowany metropolita przemyski stwierdził, że wzorce błogosławionych i świętych kapłanów są nieocenionym skarbem dla każdej diecezji. – Cieszymy się, że mamy wśród naszych kapłanów świętych jak biskup Pelczar, jak szereg męczenników, jak ks. Jan Balicki, patron dzieła powołań – powiedział. Zachęcał do modlitwy za wstawiennictwem patrona Dzieła Pomocy Powołaniom o świętość dla kapłanów i zakonników.

Kazanie wygłosił prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu ks. Maciej Dżugan. Zaznaczył on, że dar powołania jest darem niezasłużonym i domaga się on wdzięczności. – Do tego zobowiązani są sami powołani, ale również wszyscy, bo powołany nie jest ustanowiony tylko dla siebie. Jest posłany do innych. „Prorokiem dla narodów ustanowiłem cię” – słyszy prorok Jeremiasz. Naturalną jest rzeczą, że prosimy o dar nowych powołań, ale czy równie często dziękujemy za powołania? – mówił kaznodzieja.

Wychowawca seminarium duchownego podkreślił, że jednocześnie nie można zapomnieć o nieustannej modlitwie, aby Bóg chciał powoływać do swojej służby.

Podczas liturgii modlono się, aby wielu młodych ludzi szczerym sercem poświęciło się służbie Bożej oraz za członków Dzieła Pomocy Powołaniom, aby przez przyczynę swojego patrona „wzrastali w wierze i pobożności”.

Po Mszy św. przygotowano poczęstunek w Wyższym Seminarium Duchownym, a klerycy wystawili sztukę pt. „Andrzej Bobola uczy się umierać”.

Celem Dzieła Pomocy Powołaniom jest niesienie pomocy powołanym do kapłaństwa oraz do życia konsekrowanego w zgromadzeniach zakonnych i instytutach świeckich. Realizuje się to przede wszystkim przez modlitwę i ofiarowane cierpienia. Pielgrzymka DPP do archikatedry przemyskiej, gdzie znajdują się relikwie patrona wspólnoty bł. ks. Jana Balickiego, odbywa się co roku w okolicy jego liturgicznego wspomnienia, które przypada 24 października.

Bł. ks. Jan Wojciech Balicki pochodził z ubogiej, wielodzietnej rodziny. Urodził się 25 stycznia 1869 r. w Staromieściu pod Rzeszowem. Był klerykiem w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął 20 lipca 1892 r. Po studiach na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie został wykładowcą teologii dogmatycznej w WSD. W latach 1928 – 1934 pełnił funkcję rektora tego seminarium. Zrezygnował z niej ze względu na chorobę oczu. Dał się również poznać jako znakomity kaznodzieja i spowiednik, a także jako wielki społecznik.

Zmarł 15 marca 1948 r. w opinii świętości. Jego grób na Cmentarzu Głównym stał się miejscem kultu. Po dziś dzień płoną na nim znicze i można spotkać modlących się ludzi.

18 sierpnia 2002 r. w Krakowie Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym. W tym samym miesiącu jego relikwie przeniesiono do bazyliki archikatedralnej w Przemyślu.