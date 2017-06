Przemyśl: Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza z archidiecezji przemyskiej

Ministranci i lektorzy z całej archidiecezji przemyskiej pielgrzymowali w sobotę 17 czerwca do bazyliki archikatedralnej w Przemyślu. Mszy św. przewodniczył abp senior Józef Michalik. Podczas niej 51 osób zostało przyjętych do posługi ceremoniarza.

W kazaniu emerytowany metropolita przemyski zwracał uwagę na wartość prawdomówności i prostolinijności. Jak stwierdził, jest to jedno z kryteriów kultury. – Jeśli człowiek kłamie, potrafi być nieuczciwy we wszystkich innych sprawach – podkreślił. – To bardzo ważna rzecz, żeby ministrant, który jest najbliżej Pana Jezusa, był człowiekiem uczciwym – dodał abp Michalik.

Kaznodzieja zaznaczył, że służąc do Mszy św. trzeba pogłębiać swoją wiarę. – Jesteście najbliżej ołtarza, najbliżej tajemnic. One zawsze będą wielkimi tajemnicami, nawet jeśli ktoś zostanie biskupem, a nawet papieżem. Całe życie nie znudzimy się zgłębiając te tajemnice i nawiązując kontakt z Panem Bogiem – mówił.

Zauważył, że ludzie budują się przykładem wiary, ale ważne, żeby nie być pobożnym tylko na pokaz.

Abp Michalik stwierdził, że ministrantura jest szkołą życia i charakteru, ponieważ uczy samodyscypliny. – Starajcie się być ministrantami nie byle jakimi, ale takimi, którzy się podobają Panu Bogu – zachęcał.

Po kazaniu 51 osób z różnych parafii archidiecezji zostało przyjętych do posługi ceremoniarza. Ich zadaniem będzie troska o poprawne wykonywanie funkcji liturgicznych oraz o to, by ministranci i lektorzy prawidłowo wykonywali swoje posługi w sposób godny, z pobożnością i w należytym porządku.

Sobotnia uroczystość jest zwieńczeniem rocznej Szkoły Ceremoniarza w archidiecezji przemyskiej.

Według dokumentów Soboru Watykańskiego II ceremoniarz, zwany również mistrzem ceremonii czuwa nad prawidłowym zorganizowaniem i przebiegiem liturgii, jak i wykonaniem wszelkich ceremonii liturgicznych. W czasie liturgii pozostaje w pobliżu celebransa jednocześnie dając odpowiednie znaki i polecenia pozostałym usługującym, by spełnili w danym momencie przeznaczone im funkcje.