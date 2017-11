Przemyśl: prawie 40 tys. zł z kwest na cmentarzach

Prawie 40 tys. zł zebrano podczas kwest na cmentarzach w Przemyślu. Pieniądze zbierano na pomoc potrzebującym oraz na ratowanie starych grobowców.

8 tys. 718 zł i 50 groszy trafiło na schronisko dla bezdomnych, które prowadzi Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. – Za te pieniądze zakupimy przede wszystkim leki i żywność. Jeden z mieszkańców potrzebuje nowych butów. Taka kwota wystarcza na trzy tygodnie funkcjonowanie schroniska. Koszt dziennego utrzymania jednej osoby to 25,33 zł – mówi prezes Towarzystwa Henryk Hass. Schronisko obecnie zamieszkuje ponad 60 osób.

Zbiórkę na renowację starych nagrobków zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu. Kwestowało 297 wolontariuszy: prezydenci miasta, posłowie na sejm, radni rady miejskiej, artyści i dziennikarze, pracownicy urzędów i instytucji kultury, młodzież i nauczyciele, stowarzyszenia i fundacje.

Do puszek trafiło 24 465,15 zł. Zostaną one przeznaczone na renowację nagrobków Ferdynanda i Stanisława Majerskich. Ferdynand Majerski (1832-1921) to artysta-rzeźbiarz, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w zakresie malarstwa, rzeźby i rysunku. Mieszkał i pracował w Galicji, m.in. we Lwowie, a od 1867 w Przemyślu, gdzie w tymże roku założył pracownię artystyczno-rzeźbiarską i kamieniarską. Zatrudnionych w niej było ok. 50 osób, co czyniło ją jedną z największych w regionie. Zakład tworzył głównie elementy świątyń i nagrobki. Pracowania mieściła się przy ul. J. Słowackiego 44 i to z niej pochodzi większość zachowanych na przemyskim cmentarzu nagrobków.

Syn Ferdynanda, Stanisław (1872-1926) był inżynierem architektem. Jego dziełem jest szereg budowli wzniesionych w Przemyślu na przełomie XIX i XX wieku, m.in. według jego projektu powstał w 1911 r. neogotycki kościół na Błoniu oraz synagoga na ul. Słowackiego. Brał on także czynny udział w pracach nad restauracją katedry obrządku łacińskiego i wieży katedralnej przeprowadzonych w pierwszych latach XX w.

Stowarzyszenie Przyjaciół Mościsk i Kresów Wschodnich zebrało 5 710 zł na prace na starym cmentarzu w Mościskach, gdzie wyremontowany zostanie XIX-wieczny grobowiec rodziny Szalbotów.