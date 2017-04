Przemyśl: XI Kongres Nauczycieli i Wychowawców Archidiecezji Przemyskiej

W Przemyślu odbył się 29 kwietnia XI Kongres Nauczycieli i Wychowawców Archidiecezji Przemyskiej. Jego gośćmi byli m.in. minister edukacji narodowej Anna Zalewska oraz ks. prof. Waldemar Cisło, dyrektor Sekcji Polskiej “Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.

Kongres odbywał się w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Rozpoczął się od Mszy św. w archikatedrze przemyskiej. Przewodniczył jej abp Adam Szal.

W homilii metropolita przemyski zwrócił uwagę, że coraz częściej odrzucane są prawa Boże, a w jego miejsce pojawia się prawo siły, liberalizmu czy fałszywie rozumianej tolerancji działającej tylko w jedną stronę. Zachęcał do poszukiwania prawdziwej mądrości.

– Jeżeli chcemy zapewnić młodym przyszłość, edukacja musi być rozumiana jako dążenie do harmonijnego rozwoju całego człowieka, do kształtowania jego świadomości, do wyrobienia w nim umiejętności poznania, co jest dobre, a co jest złe – mówił, przywołując rady św. Jana Pawła II.

Wskazywał, że źródłem nadziei dla świata jest Chrystus. – Na tej drodze, po której idziemy, trzeba pokazać młodym sens życia w perspektywie Chrystusa i w tej perspektywie pojawi się coś, co jest wartością, dla której warto oddać życie – powiedział. Przyznał jednak, że jest to trudne zadanie.

Abp Szal z podziwem wypowiadał się o tych młodych ludziach, którzy potrafią poświęcić się dobrym wartościom w ruchach i stowarzyszeniach religijnych czy patriotycznych. Wskazywał, że trzeba młodzieży pokazywać, aby bardziej dbali o swoją godność i starali się „bardziej być niż mieć”.

Minister Anna Zalewska mówiła o wartościach, na jakich opiera się reforma edukacji. Tłumaczyła, że zmiana środowiska co 3 lata dla dzieci i młodzieży negatywnie odbijała się na efektach kształcenia i wychowania. – Co trzy lata dziecko było w zupełnie nowej grupie. Na nowo musiało ustalać zasady gry w swojej grupie rówieśniczej, przestało się koncentrować na edukacji. Jednocześnie nikt od początku do końca nie brał za to dziecko odpowiedzialności, bo wszyscy je mieli na chwilę – mówiła.

Z kolei ks. prof. Waldemar Cisło mówił o kwestiach związanych z pomocą prześladowanym chrześcijanom. Skupił się przede wszystkim na sytuacji w Syrii. Jak podkreślił, faktyczną przyczyną wojny nie była próba obalenia reżimu, ale kwestie gospodarcze. Przywołał słowa usłyszane od patriarchy Sako, że wcześniej nie było pełnej wolności, ale były szkoły, prąd, woda, szpitale. Dzisiaj tego wszystkiego nie ma, ale za to pojawiła się możliwość pójścia do urn wyborczych. Uczciwość tych wyborów pozostawia jednak wiele do życzenia.

Ks. Cisło wyjaśniał dlaczego sprowadzanie chorych dzieci do Europy jest zadaniem niebezpiecznym i mało skutecznym. Podkreślił, że potrzebne zabiegi i operacje można przeprowadzić na miejscu. – W Aleppo są szpitale, tylko są niedofinansowane – zaznaczył.

Wyliczał, że za koszt transportu chorego do Europy można na miejscu przeprowadzić np. operację wstawienia protezy kończyny.

Podczas kongresu wystąpili także: ks. prof. Dariusz Dziadosz, Rektor WSD w Przemyślu, który ukazał orędzie Bożej miłości w historii zbawienia, Anna Lichoń, nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie, która przedstawiła rolę rodzica w strzeżeniu wartości chrześcijańskich oraz Wiesław Pałka, dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Przysietnicy, który przedstawił osobę nauczyciela jako świadka wiary w szkole.

Z kolei poetka Teresa Paryna interpretowała autorski tomik poezji „Od bólu do nadziei”.

XI Kongres Nauczycieli i Wychowawców Archidiecezji Przemyskiej zorganizowali: Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie i Zgromadzenie Księży Michalitów.