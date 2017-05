O co chodzi w akcji „Przerzuć książkę za kraty”?

Do przekazywania dla więźniów książek o tematyce religijnej, modlitewników i egzemplarzy Pisma Świętego, zachęcają członkowie Caritas diecezji bielsko-żywieckiej i kapelan aresztu w Bielsku-Białej.

Z prośbą o takie dary zwrócili się również sami skazani, którzy przed Wielkanocą wzięli udział w akcji pisania kartek świątecznych do osób i instytucji wspierających działalność diecezjalnej Caritas.

„Aresztowani mają dostęp do biblioteczki więziennej, ale chcielibyśmy ją ubogacić książkami o tematyce religijnej” – zaznaczył ks. dr Tomasz Gorczyński, kapelan bielskiej placówki penitencjarnej.

Książki można przekazywać do biura Caritas w Bielsku-Białej przy ul. Okrzei 2 (budynek Lenko) od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 13.00. Akcja potrwa do 31 maja br.