Przesłanie kapituły karmelitów bosych: ideał terezjański to wielkie bogactwo i zobowiązanie

Aktem oddania Prowincji pod opiekę św. Józefa zakończyła obrady 3 maja w Wadowicach IX Kapituła Prowincjalna Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych. Uczestnicy kapituły skierowali specjalne przesłanie, w którym karmelici bosi zwrócili uwagę na tak znaczenie niedawnych wydarzeń, takich jak 500-lecie urodzin św. Teresy od Jezusa, Światowe Dni Młodzieży i wizyta duszpasterska papieża Franciszka, Rok Życia Konsekrowanego, Rok Miłosierdzia, 1050 rocznica chrztu Polski.

Kapituła wskazała jednocześnie, że wymienione wydarzenia wielkiej wagi będą dopełnione przez obchodzone w tym roku 400-lecie erygowania Polskiej Prowincji Karmelitów Bosych i przeżywane 100-lecie objawień fatimskich.

„Jubileusz naszej Matki stworzył okazję do odczytania na nowo doktryny św. Teresy, ponownego ‘zasmakowania piękna naszego charyzmatu’, oraz jego popularyzacji. Zdajemy sobie sprawę, że ideał terezjański, pomimo naszej słabości i kruchości, stanowi wielkie bogactwo i zobowiązanie” – podkreślono.

Kapituła zaznaczyła, że jednym z zdań, jakim się zajęła podczas trwających od 25 kwietnia obrad, było pogłębienie wrażliwości eklezjalnej i spojrzenie na całość prowincji z punktu widzenia wspólnot lokalnych – ich potrzeb i problemów. „W tych kontekstach lokalnych podejmujemy misję, będąc świadomi, że uczestniczymy w powszechnej misji Chrystusa, często pośród samotności, przełamując lęki, jako posłani wychodzimy do świata, który może być dla nas wrogi” – zauważono.

Jak poinformował o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD, rzecznik prasowy kapituły, innym ważnym tematem obrad była autonomia delegatury karmelitańskich misji afrykańskich, w regionie Wielkich Jezior (Rwanda, Burundi). „Podjęta ponad 45 lat temu praca naszych misjonarzy owocuje już wystarczającą liczbą profesów oraz stworzeniem niezbędnej infrastruktury do zapewnienia samodzielnej obecności tego szlachetnego dzieła w postaci wikariatu” – stwierdzono.

W sanktuarium w Czernej uczestnicy kapituły zawierzyli prowincję Pani Karmelu, a na zakończenie obrad przed obrazem wadowickim – św. Józefowi.

„Uświadamiając sobie powagę czasu, w kontekście przeżywanego roku fatimskiego i 400-lecia powstania Polskiej Prowincji, kierujemy do wszystkich Współbraci i Sióstr Karmelitanek Bosych nasze braterskie pozdrowienie i wyrazy komunii. Pragniemy uhonorować również członków Świeckiego Zakonu, wyrażając nasze uznanie za modlitwę, wierność i dynamizm rozwoju. Pozdrowienie kierujemy również do osób konsekrowanych, agregowanych do wielkiej Rodziny Karmelu Terezjańskiego. Obejmujemy także naszą modlitwą i duchowym wsparciem wszystkich związanych z naszą tradycją, a zwłaszcza Rodzinę Szkaplerzną, przynależących do grup modlitewnych, skupionych w kręgach, ruchach i stowarzyszeniach istniejących przy naszych klasztorach, życząc wszelkiego błogosławieństwa i opieki Maryi, naszej Siostry i Matki, w tym szczególnym czasie łaski” – napisano w opublikowanym przesłaniu, zapowiadając odważne podejmowanie wyzwań najbliższej przyszłości.

Przełożonym krakowskiej prowincji karmelitów, wybranym na ponowną kadencję, został o. Tadeusz Florek OCD.