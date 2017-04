Przewodniczący KEP: patriotyzm to rozumna miłość ojczyzny (krótka)

Patriotyzm to rozumna miłość ojczyzny – powiedział dziś w Warszawie abp Stanisław Gądecki podczas prezentacji dokumentu Episkopatu pt.: „Chrześcijański kształt patriotyzmu”. Przestrzegł jednocześnie przed stawianiem miłości do ojczyzny ponad miłością do Boga.

Przewodniczący KEP wskazywał na różnice pomiędzy „patriotyzmem czasów wojny” a „patriotyzmem czasów pokoju”. Ten drugi domaga się ciągłych czynów, podejmowanych każdego dnia, tak, jak każdego dnia kocha się rodzinę – tłumaczył abp Gądecki.

Podkreślił też, że dla chrześcijanina ojczyzna ziemska jest jedynie etapem w drodze do ojczyzny niebieskiej. Przestrzegł przed taką miłością ojczyzny, która przybiera formy bałwochwalcze. Dzieje się to wówczas, tłumaczył przewodniczący KEP, kiedy miłość do ojczyzny stawia się wyżej aniżeli miłość do Boga. Przypomniał, że Pan Bóg jest Stwórcą wszystkiego i ostatecznym celem człowieka.

Bałwochwalstwem jest taka miłość ojczyzny, która stawia ojczyznę na „najwyższej półce” zaś Pan Bóg występuje w roli „pomocnika” w obronie ojczyzny i jej dobra – tłumaczył abp Gądecki dodając, że takie postawienie sprawy jest „groźne i strasznie niebezpieczne”.

Sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński zwrócił uwagę, że dokument odnosi się zarówno do bieżących wyzwań jak i podejmuje zagadnienie patriotyzmu w sposób szerszy i ponadczasowy.

Zdaniem prowadzącego konferencję Marcina Przeciszewskiego prezentowany tekst, oparty wprost na Ewangelii i na nauczaniu społecznym Kościoła, ma charakter ponadczasowy. „Ten dokument na wiele lat będzie busolą ze strony Kościoła” – stwierdził prezes KAI.

Przyjęty przez Konferencję Episkopatu Polski dokument pt.: „Chrześcijański kształt patriotyzmu”, został przygotowany przez Radę ds. Społecznych KEP, kierowaną przez abp. Józefa Kupnego.

Biskupi zwracają uwagę na obecny renesans polskiego patriotyzmu oraz realne jego zagrożenia. Ich dokument, jak tłumaczą, jest spojrzeniem na te zjawiska z perspektywy nauczania Kościoła katolickiego.

Autorzy apelują o „patriotyzm otwarty na solidarną współpracę z innymi narodami i oparty na szacunku dla innych kultur i języków”. Podkreślają też, że nacjonalizm jest przeciwieństwem patriotyzmu.

Biskupi przypominają, że swój wkład do życia i rozwoju naszej ojczyzny wnoszą wszyscy polscy obywatele. Współczesny polski patriotyzm „zawsze winien żywić szacunek i poczucie wspólnoty wobec wszystkich obywateli, bez względu na ich wyznanie” – czytamy w dokumencie.

Prezentacja dokumentu odbyła się w siedzibie Sekretariatu KEP w Warszawie. Organizatorem konferencji jest Katolicka Agencja Informacyjna i Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski.