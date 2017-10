Przygotowanie do Spotkania w Bazylei

Z początkiem października rozpoczęły się w Polsce przygotowania do kolejnego 40. już Europejskiego Spotkania Młodych, które pod koniec grudnia odbędzie się w Bazylei. W tym roku, po raz pierwszy młodzi pielgrzymi będą goszczeni w trzech krajach: w Szwajcarii, Francji i Niemczech.

Także w tym roku po raz pierwszy, wszystkie najważniejsze i najbardziej aktualne informacje związane z przygotowaniami i zgłoszeniami udziału są przekazywane w nowy sposób.

Każdego tygodnia na stronie www.facebook.com/Taize.Polska zamieszczany jest krótki, dwuminutowy film nagrywany z naszą pomocą przez młodych z Poznania.

Pierwszy tydzień:

Zgłoszenie udziału

Prowizoryczny program spotkania

Informacje praktyczne

Drugi tydzień:

Jak przygotować modlitwę?

Modlić się śpiewem

Propozycja wspólnej modlitwy na ten tydzień

Rozważanie 1.pdf, Rozważanie 2.pdf

Lista regularnych modlitw, spotkań, organizatorów przejazdu do Bazylei oraz innych inicjatyw w Polsce oraz Formularz.doc

Plakat A4.pdf

Zgłoszenie udziału w spotkaniu w Bazylei

Trzeci tydzień:

Możliwość wspólnego przejazdu dla wolontariuszy na 26 grudnia

Angielskie tłumaczenie rozważań biblijnych

Propozycja wspólnej modlitwy na ten tydzień

Lista regularnych modlitw, spotkań, organizatorów przejazdu do Bazylei oraz innych inicjatyw w Polsce

Zgłoszenie udziału w spotkaniu w Bazylei – nasz e-mail – spotkania@taize.fr

Europejskie Spotkanie Młodych w Bazylei będzie trwało od czwartku 28 grudnia 2017 do poniedziałku 1 stycznia 2018. ESM organizowane są przede wszystkim z myślą o młodych ludziach w wieku od 17 do 35 lat. Młodzi ludzie poniżej 18 roku życia muszą mieć ze sobą wypełniony formularz, będący pisemną zgodą rodziców . Uczestnicy spotkania będą przyjęci albo przez mieszkańców miasta i pobliskich miejscowości albo w miejscach wspólnego zakwaterowania (np. salach parafialnych, szkolnych lub w salach gimnastycznych). Osoby niepełnosprawne, które potrzebują zakwaterowania przystosowanego do ich potrzeb, muszą szczegółowo uzgodnić warunki zakwaterowania z ekipą przyjmującą zgłoszenia.

Proponowana suma pokrywa koszty wyżywienia, przejazdów na miejscu, wynajęcia i wyposażenia miejsc spotkań, a także inne koszty organizacyjne nie jest identyczna dla wszystkich; przy ustalaniu jej bierze się pod uwagę możliwości poszczególnych krajów i każdego uczestnika. Dla Polaków udział w kosztach wynosi: młodzi ludzie (do 35 roku życia) 60 euro, dorośli (powyżej 35 roku życia) 90 euro.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija z dniem 1 grudnia. Zgodnie z programem spotkania, do Bazylei należy przyjechać w czwartek 28 grudnia między godz. 8.00 a 12.00. Osoby do pomocy przyjeżdżają we wtorek 26 grudnia do godz. 15.00. Nie ma możliwości przyjazdu 25 lub 27 grudnia. Wyjazd rozpocznie się w poniedziałek 1 stycznia o godz. 16.00.