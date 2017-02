Przywódca islamski będzie chronił chrześcijan i hindusów

Przewodniczący Ligi Ulemów z Dakopu na przedmieściach miasta Chulna w południowo-zachodnim Bangladeszu – Alhaj Molla Nazrul Islam zapowiedział, że powstrzyma każdy przejaw wrogości wobec chrześcijan i wyznawców hinduizmu. Przemawiał on na seminarium nt. dialogu międzyreligijnego w kościele św. Michała w mieście Chalna koło stolicy kraju – Dhaki. Wzięło w nim udział 65 przedstawicieli tych trzech religii, zaangażowanych w tworzenie społeczeństwa pokojowego i zgodnego.

Spotkanie to zorganizowała Komisja ds. Dialogu i Ekumenizmu diecezji Khulna. Otwierając je, miejscowy biskup James Romen Boiragi wyjaśnił, że powodem zwołania tego wydarzenia była chęć propagowania zrozumienia między członkami różnych wspólnot religijnych. „Wszyscy powinniśmy dokładnie się poznać” – powiedział hierarcha katolicki. Podkreślił, że „brak takiego wzajemnego poznania się prowadzi do niezrozumienia i konfliktu między wyznaniami”.

Według biskupa „przywódcy religijni pracują tylko dla własnych korzyści, a nie w celu budowania pokoju”. Gdyby jednak współpracowali ze sobą, „mogliby doprowadzić do pokoju znacznie łatwiej dzięki dyskusjom i propozycjom” – jest przekonany pasterz Khulny.

Z kolei szef ulemów zapewnił, że „islam jest religią pokoju”, a prorok Mahomet „bardzo cierpiał, gdy za życia działał na rzecz ustanowienia go”. „My powinniśmy czynić to samo” – dodał mówca. Wezwał obecnych do powiadamiania go w każdej chwili o wszelkich przypadkach przemocy lub dyskryminacji wobec mniejszości religijnych. „Jeśli widzicie, że ktoś usiłuje stwarzać problemy w imię islamu, informujcie mnie o tym. Zaraz podejmę ten problem i pomogę wam go rozwiązać” – obiecał Alhaj Molla.

W podobnym duchu wypowiedział się przywódca hinduski Madon Mohon Roy, zapewniając, że jego tradycja religijna także wspiera pokój. „Bóg Kryszna zstąpił na ziemię, aby ustanowić pokój, a szacunek dla religii innych jest jedynym sposobem stworzenia świata pokojowego” – stwierdził wyznawca hinduizmu.

Dyrektor Ośrodka Dialogu Międzyreligijnego diecezji Khulna ks. Pietanza Dominico Mimmo i jeden z organizatorów seminarium, oświadczył, że tego rodzaju wydarzenie „przynosi bardzo pozytywne owoce, w tym także przyjacielskie stosunki między wyznawcami różnych religii”. Zważywszy na to, że „my, chrześcijanie jesteśmy mniejszością w tym kraju, będziemy organizować więcej podobnych spotkań, aby zmniejszyć fanatyzm religijny w Bangladeszu” – zapowiedział kapłan.

W kraju tym, którego ponad 160 mln mieszkańców w zdecydowanej większości wyznaje islam, chrześcijanie stanowią zaledwie ok. 0,6 proc. ludności, a wśród nich najwyższy odsetek to katolicy, których jest prawie 600 tysięcy.