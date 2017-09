Pułtusk: XX Dni Patrona miasta – św. Mateusza

Konkurs wiedzy o historii miasta, V Pułtuski Bieg Mateuszowy, wykonanie zdjęcia osób noszących imię Mateusz i wręczenie okolicznościowych medali znalazło się w programie jubileuszowych XX Dni Patrona Pułtuska – św. Mateusza. Mszy św. wieńczącej Dni, z udziałem Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej, przewodniczył bp Mirosław Milewski. „Obrońmy niedzielę. Niech to będzie wreszcie w katolickiej Polsce wolny dzień” – wezwał wiernych biskup.

W homilii wygłoszonej w bazylice pułtuskiej bp Mirosław Milewski stwierdził, że Jezus Chrystus chce, aby człowiek w dniu świętym oderwał się od codziennych zajęć, od pracy, którą powtarza każdego dnia, od zabiegania i troski o dom czy pożywienie. Gdy Pan mówi „Pójdź za Mną!” (Mt 9,9) człowiek wierzący powinien oderwać wzrok od świata i spojrzeć poza horyzont własnych przyjemności i oczekiwań.

Poprosił, aby postawić sobie pytanie, jak często Pan zastaje człowieka przy jego obowiązkach, gdy ten nie chce on zostawić swoich spraw, by pójść za Nim choć na chwilę: na chwilę porannej czy wieczornej modlitwy, na chwilę rachunku sumienia. Także – jak często w niedzielę zwycięża troska o odpoczynek, o zaplanowane spotkanie rodzinne, o wyjazd turystyczny, a „przegrywa ciągle to samo zaproszenie na Mszę św.”.

W tym kontekście bp Milewski odniósł się do trwającej w polskim parlamencie dyskusji o projekcie „Solidarności” dotyczącym wolnej niedzieli: „Kościół wspiera te starania – podkreślił bp Milewski. – Kościół w Polsce upomina się o to niezwykle ważne prawo ludzi pracy – prawo do wolnej niedzieli. Obrońmy niedzielę. Niech to będzie wreszcie w katolickiej Polsce wolny dzień. Jeszcze nie jest za późno, by uratować ten dzień” – apelował kaznodzieja.

Wezwał też, aby nie ulegać propagandzie lobbystów i hasłom, że wolna niedziela to zwolnienia pracowników, niższe pensje czy spadek dochodów, bo jest to „czysta ideologia”. Bronić Dnia Pańskiego należy przede wszystkim nie robiąc zakupów w niedzielę i wspierać swoją postawą oraz życzliwością ideę wolnej niedzieli.

„Wolna niedziela to znaczy wolna, szczęśliwa rodzina. Wolna niedziela to radość na twarzach ojców i matek, którzy mogą ją spędzić ze swoimi dziećmi” – głosił biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Wierni modlili się bazylice pułtuskiej w obecności relikwii św. Mateusza, złożonych w tzw. pacyfikale z 1449 r., wystawianym raz w roku z okazji dni Patrona miasta Pułtuska. Czuwała przy nich tzw. Gwardia Mateuszowa w specjalnych strojach.

Oprawę muzyczną zapewnił chór parafialny „Gaudium Cantus”, pod dyrekcją organisty Zygmunta Dąbrowskiego. Po Mszy św. wykonano zbiorowe zdjęcia wszystkich osób, noszących imię Mateusz oraz osób należących do wspólnot działających w parafii. Wszyscy poczęstowani zostali też ufundowanymi przez parafię słodyczami.

W uroczystości w bazylice uczestniczyli m.in. kanonicy gremialni Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej, przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu, radni, 20 pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich, szkół, instytucji i cechu rzemiosł.

Jubileuszowe XX Dni Patrona św. Mateusza miały bogaty program imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych. Odbyła się m.in. uroczysta sesja rady miasta, prezentacje zakładów pracy, konkurs wiedzy o historii Pułtuska, połączony z konkurencjami sprawnościowymi, spacer śladami historii Pułtuska, finał konkursu „Ogrody Pułtuska 2017”, zawody wędkarskie o puchar burmistrza miasta Krzysztofa Nuszkiewicza, V Pułtuski Bieg Mateuszowy oraz liczne koncerty, w tym koncert Moniki Kuszyńskiej, która wygłosiła także świadectwo.

Można było też zwiedzić zabytkową bazylikę kolegiacką pw. Zwiastowania NMP. Ponadto osobom zaangażowanym w organizację Dni wręczono okolicznościowy medal, wybity z okazji jubileuszu 20-lecia Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza.

W organizację przedsięwzięcia włączyły się miejscowe parafie, Urząd Miasta, placówki kultury, organizacje sportowe i szkoły. Gospodarzem religijnej uroczystości w bazylice był ks. kan. Wiesław Kosek, proboszcz parafii św. Mateusza w Pułtusku, kanonik penitencjarz Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej – podczas Dni został uhonorowany tytułem Honorowego Obywatela Miasta Pułtuska.