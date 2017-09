Rabka-Zdrój: nowy dom dla matek z dziećmi w archidiecezji krakowskiej

Z inicjatywy sióstr nazaretanek w Rabce-Zdroju powstaje nowy Dom dla matek z dziećmi. W świeżo wyremontowanej części klasztoru przygotowano miejsca dla 18 kobiet potrzebujących wsparcia i pomocy oraz ich małych dzieci. Uroczyste otwarcie i poświęcenie obiektu nastąpi 8 września, a dokona go abp Marek Jędraszewski.

„Otwarciem nowego domu w Rabce kontynuujemy posługę pełnioną przez siostry nazaretanki od ponad czterdziestu lat w Domu Samotnej Matki przy ul. Przybyszewskiego 39 w Krakowie. Ten pierwszy dom powstał w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku z inicjatywy ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły” – mówi siostra Martyna Kuczmarska, jedna z nazaretanek, które będą posługiwały w nowym domu.

Podczas gdy dom w Krakowie świadczy pomoc kobietom w okresie okołoporodowym, w Rabce siostry chcą stworzyć możliwość dłuższego pobytu dla tych matek, które mają trudności z usamodzielnieniem się i wymagają dłuższego czasu wsparcia, by odpowiedzialnie podjąć swoje życie oraz sprostać nowym obowiązkom wychowania dzieci. „Do domu w Rabce będą przyjmowane kobiety oczekujące narodzin dzieci oraz matki z dziećmi do lat trzech” – tłumaczy zakonnica.

Nowo powstały dom dla matek z dziećmi mieści się w części klasztoru należącego do Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu przy ul. Słonecznej 42 w Rabce-Zdrój. Nazwa domu „U Matusi” nawiązuje do istniejącego kiedyś w budynku klasztoru Państwowego Domu Dziecka.

„Postanowiłyśmy zachować tę nazwę, ponieważ wielu rabczan mówi o naszym domu „Matusia”. My odnosimy tę piękną nazwę do Najświętszej Maryi Panny. Nie przez przypadek otwarcie i poświęcenie domu odbędzie się w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, bo to właśnie Jej macierzyńskiej opiece chcemy zawierzyć to dzieło, wszystkie matki i dzieci, które będą z naszej posługi w tym domu korzystać” – mówi siostra Martyna.