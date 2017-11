Rada KEP przygotowuje dokument o wyzwaniach społecznych

Dokument społeczny nt. kluczowych wyzwań współczesnej Polski opracowuje Rada ds. Społecznych KEP. Jednym z wątków będzie budowanie więzi społecznych – ujawnił w rozmowie z KAI przewodniczący Rady abp Józef Kupny. Opracowanie zostanie ogłoszone prawdopodobnie wiosną przyszłego roku.

„Stoimy w obliczu kolejnych wyborów samorządowych, będziemy świętowali 100-lecie niepodległości i warto po prostu pewne zasady przypomnieć” – powiedział abp Kupny.

Dokument będzie zawierał diagnozę i ocenę sytuacji społecznej z punktu widzenia nauki Kościoła, ale też konkretne wnioski. „Będą one ‚podpowiedzią’, jak w praktyce budować nowoczesne, demokratyczne społeczeństwo, oparte na wartościach chrześcijańskich, poszanowaniu praw człowieka i jego godności” – informuje szef Rady KEP.

W dokumencie będzie mowa m.in. o budowaniu więzi społecznych, pogłębianiu świadomości społecznej i pracy z młodym pokoleniem. „Młodzi też będą świętowali 100-lecie niepodległości, trzeba im mówić o naszej historii, ale też pokazać pewną perspektywę budowania dobra wspólnego naszej ojczyzny” – powiedział KAI abp Kupny.

Metropolita wrocławski nie wykluczył, że ostatecznie dokument zostanie przyjęty jako opracowywanie całego Episkopatu. Przypomnijmy, że tak właśnie stało się z ogłoszonym w kwietniu dokumentem pt. „Chrześcijański kształt patriotyzmu”.

„Często słyszymy dziś utyskiwanie, że w Episkopacie nie ma silnego przywództwa tak, jak to było za kardynała Wyszyńskiego. Musimy sobie szczerze powiedzieć, że kogoś takiego już nie będzie. Natomiast to, co możemy zrobić, to opracowywać dokumenty, które będą głosem całego Episkopatu” – stwierdził abp Kupny.

Dokument skierowany będzie do wszystkich obywateli, nie tylko do polityków. „Zdajemy sobie sprawę, że politycy bardzo często są pod presją swoich wyborców, dlatego świadomość wyborców przekłada się na to, jakie stanowisko zajmują w konkretnych sprawach ich przedstawiciele w parlamencie” – zauważa abp Kupny.

Przypomina, że wskazywał już na to Sobór Watykański II w Konstytucji „Gaudium est spes” zaznaczając, że pokój nie zależy tylko od polityków, ale także od tych, którzy udzielają im swojego poparcia. „Trzeba wykonać ogromną prace budzenia świadomości w całym społeczeństwie” – uważa szef Rady ds. Społecznych KEP.

Pytany czy decydującym powodem prac nad dokumentem jest obecna, ostra polaryzacja społeczeństwa, abp Kupny wyraził opinię, że podziały będą zawsze. „Żyjemy w społeczeństwie pluralistycznym i wcale nie chodzi nam o to, żeby wszyscy myśleli podobnie. Stoimy w obliczu kolejnych wyborów samorządowych, będziemy świętowali 100-lecie niepodległości i warto po prostu pewne zasady przypomnieć” – ocenił.

Metropolita wrocławski zwrócił uwagę, że dokumenty Rady zawsze są konsultowane z wybitnymi ekspertami różnych dziedzin – gospodarki, polityki czy spraw społecznych – zależnie od problematyki danego opracowania. Tak będzie także i tym razem.

Dokument społeczny zostanie przyjęty najprawdopodobniej wiosną przyszłego roku. Abp Kupny wyraził nadzieję, że dzięki ogłoszeniu tekstu kilka miesięcy przed wyborami i obchodami 100-lecia niepodległości, jego przesłanie zostanie zauważone.

Opracowanie będzie obszerniejsze aniżeli typowy list pasterski i nie będzie przeznaczony do odczytywania w kościołach. Jednakże z okazji rocznicy odzyskania niepodległości opracowany zostanie także list z przeznaczeniem do odczytywania z ambon.

Pytany o to, czy nie obawia się, że część obserwatorów uzna dokument jako „mieszanie się do polityki” abp Kupny odpowiedział, że Radzie zarzucano to już niejednokrotnie. Jego zdaniem wynika to prawdopodobnie z braku upowszechniania katolickiej nauki społecznej.

„Nawet wierzący nie zawsze mają świadomość, że część tematyki społecznej wchodzi w korpus doktrynalny Kościoła, stąd każde odezwanie się w tej dziedzinie jest uważane za mieszanie się do polityki” – stwierdził przewodniczący Rady. Dlatego, jak zaznacza, „trzeba budzić świadomość pokazując, że tak nie jest”.

Zadaniem Rady ds. Społecznych KEP jest upowszechnianie społecznej doktryny Kościoła w życiu ludzi i wspólnot. Rada zachęca i inspiruje do działania zgodnego z etycznymi zasadami społecznymi objawionymi chrześcijanom przez Ewangelię.

Rada zbiera i ocenia informacje dotyczące życia społecznego w Polsce. W stosownych okazjach, w czasie posiedzeń plenarnych, dzieli się wnioskami. Zajmuje się także przygotowaniem dokumentów społecznych KEP.

Rada utrzymuje stałe kontakty z biskupami odpowiedzialnymi za sprawy społeczne w europejskich konferencjach biskupów.

Przewodniczącym Rady KEP ds. Społecznych od 2011 r. jest abp Józef Kupny.