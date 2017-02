Radom: 2,5 mln zł dla Arki na dożywianie dzieci w mieście

Ponad 2,5 mln złotych otrzymało Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu. Środki zostaną przeznaczone na dożywianie dzieci i prowadzenie klubów osiedlowych o charakterze profilaktycznym. – To wsparcie stanowi ok. 80 procent potrzebnych funduszy do prowadzenia naszej działalności – powiedział ks. Andrzej Tuszyński, prezes stowarzyszenia.

Urząd Miejski rozstrzygnął właśnie kilka konkursów na finansowanie zadań publicznych na lata 2017-2019 w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na dożywianie dzieci uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne, środowiskowe oraz do klubów o charakterze profilaktycznym „Arka” otrzymała 1 mln 80 tysięcy złotych. – Każdego dnia dożywiamy ok. 300 dzieci. Zresztą każde głodne dziecko, które do nas przyjdzie, może liczyć na otrzymanie posiłku – mówi ks. Andrzej Tuszyński. Ze wsparcia mogą liczyć dzieci, które korzystają z szerokiej oferty programowej „Arki”, ale także innych placówek, zapewniających dzieciom i młodzieży szkolnej różne formy spędzania czasu i edukacji pozaszkolnej. – Bp Jan Chrapek mówił, że mamy robić w Radomiu wszystko tak, aby tam na górze, nie powiedzieli nam, że nic nie zrobiliśmy dla głodnych dzieci – przypomniał ks. Tuszyński.

Z kolei na prowadzenie klubów dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym, Stowarzyszenie „Arka” otrzymała 1,5 mln złotych. Takich placówek w mieście jest trzy. Ostatnia z nich powstała na osiedlu bloków socjalnych przy ul. Marii Gajl. – Jestem pod wrażeniem pracy naszych pedagogów. Robią tam naprawdę wspaniałą robotę. Dlatego mamy plan, aby zwiększyć powierzchnię na potrzeby klubu – powiedział ks. Tuszyński.

Świetlica powstała w mieszkaniu w jednym z sześciu bloków przy ulicy Marii Gajl. Na jej potrzeby przebudowano wnętrze: wyburzono ściankę, utworzono łazienkę i aneks kuchenny, doprowadzono media, wymieniono okna. Świetlica oferuje zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe czy teatralne. W pobliskich blokach mieszka ponad 300 dzieci. W okolicach nie ma żadnej placówki kulturalnej i oświatowej.

SCM „Arka” w Radomiu prowadzi Centrum Młodzieżowego Wolontariatu, które skupia wolontariuszy, szkoli ich i koordynuje ich działania w 30 Szkolnych Klubach Młodzieżowego Wolontariatu. Dodatkowo „Arka” corocznie organizuje dla najaktywniejszych wolontariuszy Letnie Obozy Liderów, podczas których młodzi nie tylko wypoczywają, ale także uczestniczą w warsztatach i doskonalą swoje umiejętności liderów. „Arka” ma już 1 300 wolontariuszy.