Radom: 700 osób w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej do Skrzyńska

Aż 700 osób wzięło udział w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej z Radomia do Skrzyńska, gdzie mieści się sanktuarium Matki Bożej Staroskrzyńskiej. Uczestnicy nabożeństwa mieli do pokonania od 32 do 48 kilometrów, w zależności jaką wybrali trasę. Wiele osób przygotowało drewniane krzyże, które nieśli ze sobą w czasie nocnej wędrówki.

Zanim wędrowcy wyruszyli w trasę, wzięli udział we Mszy świętej w radomskiej katedrze. Słowo do zgromadzonych skierował ks. Krzysztof Ćwiek, proboszcz parafii. – Nie jesteście ludźmi kanapowymi – powiedział ks. Ćwiek, nawiązując do słów papieża Franciszka, który w czasie ostatniego Światowego Dnia Młodzieży zachęcał, by zamienić kanapę na buty wyczynowe i iść zmieniać świat.

Homilię wygłosił ks. Maciej Gizicki z parafii św. Jadwigi w Radomiu. – Wcale nie chodzi o to, co niesiemy, o kawałek deseczki. Chodzi o to, co te deseczki przypominają, co ten krzyż mówi, a mówi o wielkiej miłości – mówił ks. Maciej Gizicki, który również wziął udział w drodze krzyżowej.

W tym roku w EDK udział wzięło 700 osób. – Mam do omówienia z Bogiem kilka ważnych spraw. Ta noc była doskonałą okazją – mówił Mateusz Bębenek z Chlewisk.

Przypomnijmy, że uczestnicy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej pokonują w nocy w milczeniu kilkadziesiąt kilometrów. W drodze medytują rozważania poszczególnych stacji męki Chrystusa.