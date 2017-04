Radom: biskupi będą celebrować liturgie Triduum Paschalnego w katedrze

Biskupi radomscy będą celebrować liturgie Triduum Paschalnego w katedrze Opieki Najświętszej Maryi Panny. Wcześniej, bo w najbliższy czwartek zostanie odprawiona w kościele Msza Krzyżma, natomiast wieczorem tego dnia bp Henryk Tomasik dokona obrzędu obmycia nóg 12 mężczyznom.

– Rozważając Mękę Jezusa Chrystusa zastanawiamy się nad wartością moralną naszego życia i postępowania, jacy my jesteśmy wobec Niego – powiedział bp Tomasik. – Dlatego powinniśmy odpowiedzieć na pytanie, co ja daję Chrystusowi w zamian za Jego miłość – dodał biskup radomski.

Bp Tomasik wskazał także na aktualność słów z kart Ewangelii „Wypłyń na głębię”. – Niech one mobilizują nas do tego, by pochylać się głębiej na treściami, które rozważamy. Zachęcam, abyśmy wykorzystali media katolickie, które przybliżają nam prawdy dotyczące naszego zbawienia, znaczenia poszczególnych dni w czasie Triduum Paschalnego. Zachęcam do lektury tekstów, które będziemy rozważali w czasie tych dni. Poświęćmy choć kilka chwil, aby zobaczyć jak słowa z kart Ewangelii mogą kształtować nasze życie – powiedział biskup radomski.

Obchody Triduum Paschalnego rozpoczną się od celebracji Mszy Krzyżma w radomskiej katedrze. – W Wielki Czwartek wspominamy ustanowienie Najświętszej Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. Dziękujemy Panu Bogu za Sakramenty, które służą budowaniu jedności Kościoła. Są one „darem i tajemnicą” – powiedział bp Tomasik. Początek liturgii o godz. 10.00.

Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w czwartek o godzinie 18.00 będzie przewodniczył biskup Henryk Tomasik, liturgii Wielkiego Piątku, również o 18.00 biskup Adam Odzimek, zaś liturgii Wielkiej Soboty (18.00) biskup Piotr Turzyński. Mszy świętej z procesją rezurekcyjną, będzie przewodniczył bp Henryk Tomasik. Liturgia o godz. 6.00 rano będzie transmitowana przez Radio Plus Radom.