Radom: nawet o 1/3 spadła liczba potrzebujących, którzy korzystają ze wsparcia Caritas

Nawet o 1/3 spadła liczba osób potrzebujących i rodzin wielodzietnych, które korzystają ze wsparcia Caritas Diecezji Radomskiej. Stało się tak za sprawą rządowego programu „500+”.

Ks. Robert Kowalski, dyrektor radomskiej Caritas uważa, że program „500+” dał wymierny efekt, dzięki czemu zmniejszyła się liczba wspierania niektórych grup społecznych. Dostrzegł przy tym, że coraz więcej rodzin chce wysyłać swoje dzieci na wypoczynek letni czy zimowy. – Ta forma spędzania wolnego czasu cieszy się coraz większą popularnością. Rodzice pytają także o zajęcia pozalekcyjne – mówił ks. Kowalski, który był gościem Radia Plus Radom.

Ks. Kowalski widzi bardzo pozytywne efekty działania polskiego rządu w sferze polityki społecznej. – Nie pomylę się, jeśli powiem, że nasza działalność wobec potrzebujących została ograniczona nawet o 1/3. Ale nadal jest wiele rodzin, które potrzebują pomocy. Dzisiaj zastanawiamy się nad tym, którą pójść ścieżką na polu działalności charytatywnej. Wciąż taką niszą, którą trzeba zagospodarować są osoby samotne i starsze. One przeżywają swoją chorobę w samotności. To nasze zadanie, aby do nich docierać. Rozwijamy przy tym sieć wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – powiedział ks. Robert Kowalski.

Zjawisko to dostrzegł również o. Hubert Matusiewicz, zastępca dyrektora Caritas Polska. – Cieszymy się z nowych rozwiązań socjalnych i finansowych, które trafiają do polskich rodzin. Ale to nie jest tak, że rezygnujemy z niesienia pomocy. Dostrzegamy wśród młodzieży problemy, z jakimi muszą się zmierzyć. Tu trzeba wymienić różne zniewolenia, wśród nich dopalacze. Wciąż jest szerokie pole działalności dla Caritas – powiedział o. Matusiewicz.

Zastępca dyrektora Caritas Polska powiedział, że m.in. w wyniku realizacji programu „500+” coraz więcej rodziców kieruje swoje dzieci na wypoczynek letni organizowany przez diecezjalne odziały Caritas. – Mamy coraz więcej zgłoszeń. Część rodziców stać na pokrycie kosztów – powiedział o. Matusiewicz.