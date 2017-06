Radom: rozpoczął się Tydzień Ewangelizacyjny

W Radomiu rozpoczął się piąty Tydzień Ewangelizacyjny. Inauguracja odbyła się w katedrze Opieki Najświętszej Maryi Panny. W spotkaniu uczestniczyli członkowie wspólnot i ruchów ewangelizacyjnych: Domowego Kościoła, Ruchu Światło-Życie, Szkoły Nowej Ewangelizacji Świętego Dobrego Łotra, wspólnoty neokatechumenalne, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Rycerze Kolumba, Akademicka Wspólnota Jonasza.

Gościem spotkania była s. Julia Dubowska, która doświadczyła cudu eucharystycznego w kościele św. Antoniego Padewskiego w Sokółce. Dzieląc się swoim świadectwem przyznała, że często pytała Boga, dlaczego wybrał dla niej taką drogą i dlaczego to właśnie ona została wybrana na świadka cudownego wydarzenia. – W Kościele dzieją się wspaniałe rzeczy, które my próbujemy interpretować na swój sposób, tak jak my tego chcemy – mówiła zakonnica.

Ks. Daniel Reguła, moderator Wspólnoty Przymierza Rodzin Mamre mówił do uczestników spotkania, że trzeba wołać o nowe Zesłanie Ducha Świętego dla radomskiego Kościoła, wspólnot parafii i naszych serc. – Dlatego otwierajmy szeroko nasze serca, chciejmy usłyszeć Boży głos, zasłuchać się w to, co Chrystus pragnie każdemu z nas powiedzieć. Pragnijmy rozbudzać w sobie wiarę, byśmy za tym Bożym Słowem, słowem Chrystusa, chcieli całym swoim życiem iść – mówił ks. Daniel Reguła.

W najbliższą środę odbędzie się uliczna ewangelizacja z udziałem wszystkich wspólnot charyzmatycznych. Z kolei w czwartek odbędzie się wprowadzenie w posługę charyzmatyczną w kościele Św. Brata Alberta Chmielowskiego, zaś w niedzielę biskup Piotr Turzyński będzie celebrował Mszę świętą w katedrze.