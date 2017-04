Radom: warsztaty komunikacji i autoprezentacji dla księży

Warsztaty asertywnej komunikacji „Jak rozmawiać?” dla księży i diakonów odbyły się w Międzynarodowym Centrum Wolontariatu w Radomiu. Spotkanie prowadziły: Ilona Przeciszewska z jezuickiej Fundacji Pomocy Psychologicznej i Duchowej INIGO i Dominika Pruszczak z Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Krakowie.

Organizatorem i pomysłodawcą warsztatów był ks. Radosław Kacprzak, wykładowca homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Przyznał, że tego typu zajęcia są potrzebne w posłudze duszpasterskiej.

– Trzeba nauczyć się słuchać ludzi, czy czytelnie przekazywać nasze argumenty. Te zajęcia mają nam tylko pomóc podczas spotkań w szkole, czy szpitalu – powiedział ks. Kacprzak, który jest także kapelanem w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu.

W spotkaniu uczestniczył ks. Zdzisław Bochniak, proboszcz parafii Opatrzności Bożej w Radomiu. „Przyznam, że było to pomocne szkolenie. Trzeba rozmawiać, komunikować się nawet w trudnych sytuacjach. Człowiek uczy się przez całe życie” – zauważył kapłan.

Z kolei dk. Mateusz Nowak z Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu dodał, że komunikacja jest niezwykle ważna. „Trzeba przygotować się do tego, jak rozmawiać z ludźmi w szkole, czy kancelarii parafialnej. Czasem mamy swoje zdanie na pewne kwestie, ale chodzi też o to, by słuchać drugiej strony i wspólnie dochodzić do kompromisu” – powiedział diakon.

Warsztaty prowadziła Ilona Przeciszewska, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Coachingu Chrześcijańskiego. Pracuje w jezuickiej Fundacji Pomocy Psychologicznej i Duchowej INIGO. „Nie ma skutecznego, złotego środka w komunikacji. My tylko przekazujemy kilka narzędzi, które mogą się sprawdzić. To taki koszyk pewnych umiejętności, który można wykorzystać np. w kancelarii parafialnej” – wyjaśniła.

Dzisiaj w Radomiu rozpoczynają się warsztaty autoprezentacji na ambonie. Jak mówić, aby być słuchanym? Jak przekazać, aby zostać zrozumianym? – to tylko niektóre aspekty, które będą poruszane w czasie zajęć. Poprowadzi je Zuzanna Fijewska-Malesza – aktorka teatralna, która współpracowała z Teatrem Dramatycznym w Warszawie, Och-Teatrem, Teatrem Wytwórnia, Teatrem Żydowskim i Teatrem Polskim. Jest współzałożycielką Teatru MŁYN znajdującego się na Starym Mieście w Warszawie.

Warsztaty potrwają do soboty w Centrum Wolontariatu Międzynarodowego w Radomiu, przy ul. Kelles Krauza 19.