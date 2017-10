Radość: otwarcie domu wspólnoty l’Arche

7 października w podwarszawskiej Radości otwarto nowy dom l’Arche – międzynarodowej wspólnoty skupiającej osoby z upośledzeniem i ich przyjaciół. Została ona założona w 1964 r. przez Jeana Vanier, a dziś ma swoje domy w 35 krajach. 7 października – święto Matki Bożej Różańcowej – to jednocześnie Światowy Dzień Rodziny Wspólnot l’ Arche.

Dom l’ Arche w podstołecznej Radości jest „jedną z najmłodszych wspólnot na świecie” – podkreśla w rozmowie z KAI Magdalena Kotowska, przewodnicząca zarządu warszawskiego oddziału Fundacji l’ Arche. Od września w domu l’ Arche w Radości mieszkają 2 osoby z niepełnosprawnością wraz z towarzyszącymi im asystentkami, a prowadzenie domu wspierają dodatkowe osoby i wolontariusze. Domy l’ Arche tworzą osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziny, przyjaciele i wolontariusze.

– Trwa rekrutacja następnych mieszkańców, jednak ich przyjęcie jest uzależnione od zdobycia stałego finansowania dla tej wspólnoty jako małego „rodzinnego domu opieki” – informuje Kotowska. W lipcu po dokonaniu niezbędnych remontów warszawska wspólnota uzyskała pozwolenie od wojewody mazowieckiego na prowadzenie całodobowej placówki opieki dla osób z niepełnosprawnością. Obecnie poszukuje źródeł zabezpieczenia jej finansowego funkcjonowania.

Jednym z pomysłów na zbieranie środków materialnych – zaprezentowanych podczas uroczystości otwarcia domu – jest internetowa akcja www.wyplynznami.pl. Ambasadorem akcji jest znany muzyk z Arki Noego Robert Fridrich-Litza, który w ramach hasła „Arka wspiera Arkę” zachęca w specjalnie nagranym spocie filmowym do wspierania nowo otwartego domu.

– Zawsze najtrudniejsze są początki. Aby je przetrwać potrzebujemy waszej pomocy! – dodaje Agnieszka Oszajca, odpowiedzialna za warszawską wspólnotę. Pomoc, o której mówi, to nie tylko finanse. Równie ważny jest wolontariat, przyjaciele, sąsiedzi, to wszystko, co tworzy klimat wokół miejsca. Dom l’ Arche to przecież nie tylko dom opieki, ale przede wszystkim miejsce budowania relacji, przyjaźni oraz wsparcia także dla tych którzy w nim nie mieszkają. Dlatego przy wspólnocie prowadzony jest system wsparcia dla osób niepełnosprawnych mieszkających niezależnie (w rodzinach lub samodzielnie) ale pozostających w kręgu jej oddziaływania. W ramach tej inicjatywy osoby niepełnosprawne spotykają się z asystentami, którzy im pomagają w uzyskiwaniu coraz większej samodzielności. Prowadzony przez wspólnotę system usług asystenckich jest współfinansowany z funduszy PFRON.

Uczestnicy sobotniego spotkania w Radości zostali zaproszeni do wspólnego tańca, poczęstunku i rozmów. Była też loteria fantowa, możliwość udziału w warsztatach plastycznych w oparciu o dary natury ( szyszki, żołędzie, liście) oraz modlitwa różańcowa. W tym dniu pamiętano też o wspólnotach l’Arche z innych krajów, szczególnie tych ogarniętych wojną czy kataklizmami.

***

Obecnie istnieje 149 wspólnot L’Arche w 35 krajach na 6 kontynentach. W Polsce domy wspólnoty funkcjonują w Śledziejowicach i Wieliczce pod Krakowem, w Poznaniu, we Wrocławiu i najmłodszy z nich w Warszawie. Planowany jest dom w Szczecinie.

Jean Vanier – twórca l’ Arche – jest filozofem, pisarzem, znanym autorytetem moralno-religijnym oraz założycielem dwóch międzynarodowych ruchów: oprócz l’ ARCHE, Wiary i Światła”. W centrum tych ruchów są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Wraz z nimi budowana jest wspólnota.

Vanier (ur. 1928 r.) jest synem gubernatora generalnego Kanady, we wczesnej młodości był oficerem marynarki wojennej. Po kilku latach służby na jednym z brytyjskich lotniskowców, zrezygnował z kariery wojskowej, po czym studiował teologię i filozofię, co zostało uwieńczone doktoratem na temat Arystotelesa.

W 1964 r. Vanier kierowany wewnętrznym powołaniem wycofał się z życia naukowego i kupił niewielki dom w Trosly pod Paryżem, postanawiając odtąd dzielić swe życie z osobami niepełnosprawnymi. Tak powstała pierwsza wspólnota l’Arche (Arka). Duchowym ojcem wspólnoty przez kilkadziesiąt lat był dominikanin o. Thomas Philippe.

Życie wspólnotowe w l’Arche opiera się na zasadzie partnerstwa, rozumianego jako wymiana darów pomiędzy osobami zdrowymi a niepełnosprawnymi. Wspólnie prowadzi się dom, spożywa posiłki, pracuje i modli. Nie ma tam też typowego dla instytucji charytatywnych podziału na odrębne światy: opiekunów i podopiecznych. Wzajemnym relacjom towarzyszy zasada przyjaźni.

Vanier nieustannie podkreśla, że osoby z upośledzeniem mają do odegrania wielką rolę we współczesnym świecie i w Kościele. Jego zdaniem osoby te będąc ograniczone w rozwoju intelektualnym, rozwijają się szczególnie w sferze duchowej i emocjonalnej, krótko mówiąc: w sferze miłości. Cechuje je nieograniczone zaufanie, wierność w przyjaźni i bezinteresowność, jak również bardzo głębokie wyczucie sfery sacrum.

Tymi właśnie wartościami – zdaniem Vaniera – upośledzeni mogą służyć otaczającemu światu, goniącemu za powierzchownym sukcesem. Misją wspólnot jest uświadamianie otoczeniu, także wspólnocie Kościoła, istotnego znaczenia ludzi ubogich i upośledzonych.

W kilka lat po powstaniu l’ Arche, Jean Vanier wraz z Marie-Helene Mathieu powołał kolejny ruch Wiara i Światło, skupiający w swoich wspólnotach osoby zdrowe oraz niepełnosprawne i ich rodziny, nie mieszkające jednak pod wspólnym dachem, ale w jednej parafii, dzielnicy czy mieście. Ruch ten powstał w Lourdes, podczas międzynarodowej pielgrzymki osób niepełnosprawnych, zorganizowanej przez Vaniera na Wielkanoc 1971 r.

Ruchy l’Arche oraz Wiara i Światło, choć powstały na gruncie Kościoła katolickiego, dziś zrzeszają, np. w Rosji, Indiach czy na Bliskim Wschodzie, ludzi różnych wyznań i religii. Pokazują w ten sposób, że osoby z upośledzeniem umysłowym mogą odegrać istotną rolę w budowaniu jedności międzywyznaniowej i jedności między religiami.