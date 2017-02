Raper Arkadio rusza z kolejnym cyklem rekolekcji wielkopostnych „Rób to co kochasz”

Znany chrześcijański raper Arkadio w Wielkim Poście będzie głosił rekolekcje dla młodzieży z całej Polski. Podczas spotkań z młodymi chce inspirować ich do spełniania marzeń, a jego sposobem na to jest relacja z Panem Bogiem.

„Chciałbym, żeby przez to, co mówię, ktoś zobaczył Chrystusa, który oddał za nas życie, bo tak bardzo nas kocha. Te rekolekcje są po to, żeby młodzi wzięli życie w swoje ręce, by służyć innym w zgodzie z Bożymi darami. To daje realne szczęście na ziemi” – przekonuje Arkadio.

Podobne rekolekcje głosi on już od kilku lat. Tym razem młodzi będą mogli dowiedzieć się, że prawdziwą wolność można osiągnąć dzięki szczerej i gruntownej spowiedzi oraz że to pozytywne przykłady są najlepszą inspiracją do zmian. Raper przedstawi im również świadectwo swojego nawrócenia. „Ktoś mógłby powiedzieć, że w Wielkim Poście powinniśmy poświęcać uwagę innym tematom, ale ja co roku bardzo głęboko czuję, że trzeba odkryć siebie po to, żeby odkryć to, jak Pan Bóg nas ukształtował. Nie chodzi o takie egoistyczne skupienie się na sobie, ale o pokorne stanięcie w prawdzie o tym, jacy rzeczywiście jesteśmy i dzięki komu tak jest” – tłumaczy Arkadio.

Do wystąpień wykorzystuje własne utwory i teledyski, aby jego przekaz był jak najbardziej autentyczny. Często spotkania otwiera freestylem, czyli wymyślaniem rymów na poczekaniu na zaproponowane przez młodzież tematy. To pozwala uczniom dostrzec, że raper mówi takim samym językiem jak oni oraz że zależy mu, by podzielić się z nimi tym, co sam przeżył. „Nieraz sami katecheci powtarzają nam, że młodzi potrzebują świadków, osób świeckich, które rzeczywiście żyją tym, o czym mówią, które zjadają zęby na Ewangelii, na pasjach i na relacjach” – dodaje.

Jego rekolekcje mają inspirować młodych do spełniania swoich marzeń, a sposobem na ich osiągnięcie jest – według niego – życie z Panem Bogiem. Jak przekonuje, spotkania te dają wielkie owoce. Niejednokrotnie młodzi, słysząc jego historię, otwierają swoje serce na Chrystusa i chcą zawalczyć o swoje życie. Zdaniem rapera okres szkolny jest do tego najlepszym momentem.

„To ważne żeby decyzji o tym, co będą robić w życiu, nie odkładać na później. Będąc w gimnazjum czy liceum ludzie mają jeszcze czas, żeby szukać siebie, popełniać błędy i sprawdzać swoją osobowość. Jeśli ten czas spożytkują jak najlepiej, to później będą tego jeszcze lepsze owoce” – wyjaśnia Arkadio.

„Rób to, co kochasz” jest akcją społeczną skierowaną głównie do młodych ludzi, których raper zachęca, by w życiu kierowali się talentami i pasją, a nie oczekiwaniami środowiska. „Wielu z nich potem naprawdę zaczyna inaczej o sobie myśleć i to też jest naszym celem: żeby zobaczyli siebie w Bożych oczach jako osoby wartościowe, które mogą robić to, co kochają, a co później przynosi owoce” – przekonuje raper.

Podczas tegorocznego Wielkiego Postu odwiedzi on m.in. Mielec, Poznań, Gdynię, Warszawę i Kalisz. Każdy, kto chciałby zaprosić go również do swojego miasta, ma jeszcze szansę, ponieważ jego terminarz jest nadal otwarty. Wszelkie potrzebne informacje można znaleźć na stronie www.spotkania.arkadio.pl lub pod adresem adrian.wieczorek@rtck.pl.

Arkadio jest znanym chrześcijańskim raperem. Na swoim koncie ma sześć płyt, audiobooka i książki. Od kilku lat regularnie występuje w Polsce i wśród Polonii z koncertami oraz spotkaniami dla młodzieży czy rekolekcjami zachęcającymi do pozytywnych zmian w życiu. Sam zmiany te rozpoczął po swojej przemianie, gdy miał 17 lat.