Reakcja widzów po pokazie „Dwóch Koron” w Cannes

Wszystko czynił z miłości do Boga i człowieka, a całe jego życie było piękną historią i przygodą z Panem Bogiem – mówił o św. Maksymilianie M. Kolbem, bohaterze filmu „Dwie korony”, reżyser Michał Kondrat. Obraz został zaprezentowany 22 maja podczas targów towarzyszących 70. Międzynarodowemu Festiwalowi Filmowemu w Cannes.

Film „Dwie korony” zaprezentowano wymagającej publiczności prestiżowego festiwalu filmowego. Mimo to, reakcje widzów były zaskakująco pozytywne, a pokaz zakończył się gromkimi brawami.

– Na pokazach tego typu ludzie raczej nie oceniają filmów, wchodzą i wychodzą. Spotkaliśmy się z czymś nietypowym, mianowicie zaskoczyły nas brawa po projekcji. Jeden z płockich dystrybutorów po pokazie podszedł, przytulił mnie i ze wzruszeniem dziękował za film – powiedział KAI reżyser filmu Michał Kondrat.

Dzięki pokazie w Cannes film trafi do hiszpańskich kin. Jeszcze w tym roku zobaczą go widzowie Stanów Zjednoczonych, m.in. Nowego Jorku, New Jersey i Chicago. Do polskich kin film wejdzie 13 października.

„Film ma pokazać, że jeśli zaufamy Panu Bogu i Maryi i damy się poprowadzić, to nie ma ograniczeń. O. Kolbe nie znał takiego słowa, że się nie uda. Realizował wszystko, co może być najlepsze do krzewienia wiary chrześcijańskiej. Wszystko czynił z miłości do Matki Bożej i jej oddał całe swoje życie. Dzięki temu został przez nią uzdatniony do robienia rzeczy, które dla innych wydawały się niemożliwe do wykonania” – zaznaczył Michał Kondrat.

„Maksymilian wszystko czynił z miłości do Boga i człowieka, a całe jego życie było piękną historią i przygodą z Panem Bogiem. Kiedy zaufamy Panu Bogu, to możemy być przekonani, że On pozwoli nam przeżyć wspaniałą przygodę, co nie znaczy, że to będzie pozbawione trudności czy przykrości. Ale chodzi o to, aby te trudne sytuacje nie wpływały na szczęśliwość człowieka. Cieszę się z tego, że to całe wyjątkowe życie udało się opowiedzieć w filmie. I teraz jest to szansa, aby o. Kolbe był na nowo poznany, nie tylko na świecie, ale także i w Polsce. Ponieważ nawet w kraju rodacy go nie znają” – dodał reżyser.

„Dwie Korony” to pierwszy polski film ukazujący nieznane fakty z życia świętego franciszkanina. W produkcji wzięli udział znani polscy aktorzy, m.in. Adam Woronowicz, Cezary Pazura, Artur Barciś i Maciej Musiał.