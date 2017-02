Rekolekcje modlitewne

„Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy” (Łk 1,46).

3–5.02.2017 6; 3–5.03.2017; 7–9.04.2017; 5–7.05.2017; 2–4.06.2017 – Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa. Prowadzący: o. Szymon Hiżycki OSB. Adresaci: Wszyscy, którzy chcą modlić się Imieniem Jezus w ciszy i skupieniu. Miejsce: Opactwo benedyktynów w Tyńcu. Kontakt: 12 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com, Prowadzący: o. Szymon Hiżycki OSB. Adresaci: Wszyscy, którzy chcą modlić się Imieniem Jezus w ciszy i skupieniu. Miejsce: Opactwo benedyktynów w Tyńcu. Kontakt: 12 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com, www.kultura.benedyktyni.com

16–19.02.2017 – Praktyka medytacji. Prowadzący: O. Włodzimierz Zatorski OSB, Adresaci: Wszystkie osoby, które pragną autentycznego kontaktu z Chrystusem; którym nie wystarczy formalne wypełnianie obowiązków religijnych, ale szukają drogi do spotkania z żywym Bogiem. Zazwyczaj odnosi się to do osób już duchowo zaawansowanych i poszukujących. Miejsce: Opactwo benedyktynów w Tyńcu. Kontakt: 12 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com, www.kultura.benedyktyni.com.

16 – 19.02.2017, 22 – 25.05.2017 – Pustynia w mieście. Rekolekcje w milczeniu. Prowadzący: o. Szymon Hiżycki OSB, Adresaci: Osoby, która są gotowe spędzić kilka dni w absolutnym milczeniu, na modlitwie, bez korzystania z telefonu, Internetu itd. Dla chętnych możliwość pracy fizycznej. Miejsce: Opactwo benedyktynów w Tyńcu. Kontakt: 12 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com, www.kultura.benedyktyni.com.

17 – 19 luty 2017 ; Duchowość Ojca Pio a nasze życie. Prowadzący: o. Eugeniusz Maria Lorek – Rekolekcje przybliżą nie tyle osobę św. O. Pio, co Jego wewnętrzne życie. Znamy O. Pio jako Świętego czyniącego cuda, ale to był przede wszystkim człowiek modlitwy i głębokiej kontemplacji. Miejsce: Dom Rekolekcyjny „Księżówka” w Zakopanem. Kontakt: 18 20 151 33; 600 200 523; mail: recepcja@ksiezowka.zakopane.pl; www.ksiezowka.zakopane.pl, www.rekolekcje-dla-doroslych.webnode.com .

20-26 lutego 2017 r.; By szukać, odnaleźć i pogłębić fundamenty wiary – Św. Paweł i inni Wielcy Nawróceni pomocą w codziennym nawróceniu. W milczeniu. Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka); Prowadzący: ks. Sławomir Sosnowski – ojciec wspólnoty Ognisko Miłości.Kontakt: tel. 693 468 233 lub 42 874 86 05; mail: olszaognisko@gmail.com; Zapisy: www.ogniskomilosci.pl.

3-5 marca 2017; Modlitwa Jezusowa – modlić się Imieniem Jezus. Sesję prowadzi ks. dr Marcin Wiśniewski. Dom rekolekcyjny św. Jana Pawła II pod Krzyżem Jubileuszowym, Zmyślona Parzynowska 19, 63-507 Kobyla Góra, diecezja kaliska; Więcej informacji: www.gorakrzyza.pl; marwi500@poczta.onet.pl; tel. 601962271 (godz. 9-19).

24-26 marca 2017; Rekolekcje z warsztatami wyplatania czotek do modlitwy Jezusowej. Sesję prowadzi ks. dr Marcin Wiśniewski. Dom rekolekcyjny św. Jana Pawła II pod Krzyżem Jubileuszowym, Zmyślona Parzynowska 19, 63-507 Kobyla Góra, diecezja kaliska; Więcej informacji: www.gorakrzyza.pl; marwi500@poczta.onet.pl; tel. 601 962 271 (godz. 9-19).

27–30.04.2017 – Praktyka medytacji. Prowadzący: o. Szymon Hiżycki OSB, Adresaci: Wszystkie osoby, które pragną autentycznego kontaktu z Bogiem. Miejsce: Opactwo benedyktynów w Tyńcu. Kontakt: 12 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com, www.kultura.benedyktyni.com.

31 marca–2 kwietnia 2017 ; Ojciec Pio – cierpienie a miłość. Prowadzący: o. Eugeniusz Maria Lorek – Św. O. Pio poznał cierpienie w najgłębszym tego słowa znaczeniu. Cierpienie nie powaliło Go, ale doprowadziło do świętości. Swoim życiem, przykładem, nauką wciąż usiłuje pokazać nam, że cierpienie nie jest karą, ale oznaką umiłowania duszy człowieka przez Boga i powinniśmy umieć je przyjmować. Równocześnie wskazuje, że lęk odczuwany przed przyjęciem cierpienia jest czymś naturalnym. Powinniśmy ów lęk przyjąć i złożyć go u stóp krzyża, a czas miast marnować na rozczulanie się nad sobą i zbędne analizy sytuacji – poświęcić na wpatrywanie się w rany Chrystusa. Miejsce: Dom Rekolekcyjny „Księżówka" w Zakopanem. www.rekolekcje-dla-doroslych.webnode.com. Kontakt: 18 20 151 33; 600 200 523; e-mail: recepcja@ksiezowka.zakopane.pl; www.ksiezowka.zakopane.pl

13-16 kwietnia 2017 r.; „Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami.”(Łk 22, 15) Triduum Paschalne W milczeniu. Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka); Początek: Wielki Czwartek, godz. 16:00; Zakończenie: Niedziela Wielkanocna ok. godz. 9:00; Prowadzący: ks. Sławomir Sosnowski – ojciec wspólnoty Ognisko Miłości. Kontakt: tel. 693 468 233 lub 42 874 86 05; mail: olszaognisko@gmail.com; Zapisy: www.ogniskomilosci.pl.

28 kwietnia – 4 maja 2017 r.; Przyjąć i ukochać własne życie – rekolekcje z Martą Robin. O uzdrowieniu wewnętrznym. W milczeniu. Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka); Prowadzący: ks. Sławomir Sosnowski – ojciec wspólnoty Ognisko Miłości. Kontakt: tel. 693 468 233 lub 42 874 86 05; mail: olszaognisko@gmail.com; Zapisy: www.ogniskomilosci.pl.

11–14.05.2017 – Modlić się psalmami. Prowadzący: o. Szymon Hiżycki OSB, Adresaci: Wszyscy, którzy chcą czytać Pismo Święte w grupie i modlić się tekstem biblijnym w ciszy i skupieniu. Miejsce: Opactwo benedyktynów w Tyńcu. Kontakt: 12 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com, www.kultura.benedyktyni.com.

2-4 czerwca 2017 r.; „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię.”(Łk12, 49) Zesłanie Ducha Świętego. W milczeniu. Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka); Prowadzący: ks. Sławomir Sosnowski – ojciec wspólnoty Ognisko Miłości. Możliwość uczestniczenia tylko w nocy czuwania: 3 czerwca, godz. 21:00. Kontakt: tel. 693 468 233 lub 42 874 86 05; mail: olszaognisko@gmail.com; Zapisy: www.ogniskomilosci.pl.

24-30 lipca 2017; „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam.”(1 J 4, 16) Rekolekcje w Châteauneuf-de-Galaure (w jęz. polskim) W milczeniu. Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka); Prowadzący: ks. Sławomir Sosnowski – ojciec wspólnoty Ognisko Miłości. Kontakt: tel. 693 468 233 lub 42 874 86 05; mail: olszaognisko@gmail.com; Zapisy: www.ogniskomilosci.pl.

7-13 sierpnia 2017; „Jeśli będziesz Go szukał, On pozwoli ci siebie znaleźć.” (1 Krn 28, 9) By szukać, odnaleźć i pogłębić fundamenty wiary. W milczeniu. Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka); Prowadzący: ks. Sławomir Sosnowski – ojciec wspólnoty Ognisko Miłości. Kontakt: tel. 693 468 233 lub 42 874 86 05; mail: olszaognisko@gmail.com; Zapisy: www.ogniskomilosci.pl

14 – 20 sierpnia 2017; Przyjąć i ukochać własne życie – rekolekcje z Martą Robin. O uzdrowieniu wewnętrznym. W milczeniu. Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka); Prowadzący: ks. Sławomir Sosnowski – ojciec wspólnoty Ognisko Miłości. Kontakt: tel. 693 468 233 lub 42 874 86 05; mail: olszaognisko@gmail.com; Zapisy: www.ogniskomilosci.pl.