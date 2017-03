Rekolekcje na Wielki Post także w radiu i internecie

Czym dla ciebie są: miłosierdzie, miłość, nadzieja, pokój, prawda, zbawienie? Jak rozumieć przesłanie wynikające z Apokalipsy? Co zrobić, by doświadczyć duchowego oddechu? Odpowiedzi na te i na inne pytania, będzie można odnaleźć dzięki wielkopostnym rekolekcjom internetowym. Prezentujemy najciekawsze spośród nich.

Dominikanie

Przez cały Wielki Post na antenie 15 rozgłośni katolickich, YouTubie i na portalu Stacja7.pl można będzie uczestniczyć w „Strasznych Rekolekcjach” głoszonych przez charyzmatycznego dominikanina o. Adama Szustaka. Tematem tegorocznych rozważań będzie Apokalipsa.

– Kiedy wpisze się w wyszukiwarkę słowo „Apokalipsa” albo „koniec świata”, można znaleźć milion filmików, w których różni mądrzy ludzie, a nawet mądrzy księża w absurdalny sposób pokazują symbole apokaliptyczne – mówi o. Szustak. – Chodzi o to, by Apokalipsę przeczytać w końcu tak, jak ją Pan Bóg powiedział, a nie w tych naszych durnych wyobrażeniach o końcu świata. Apokalipsa nie jest przecież tylko o końcu świata – wyjaśnia dominikanin.

Ojciec Adam Szustak codziennie o godz. 17. za pośrednictwem YouTuba będzie tłumaczył internautom, o co naprawdę chodzi w tajemniczej księdze napisanej przez św. Jana. Filmy z rekolekcjami ojca Adama Szustaka są realizowane we współpracy z portalem Stacja7.pl i publikowane będą właśnie na tym portalu oraz na kanale Langustanapalmie. Każdy odcinek potrwa ok. piętnastu minut.

Rekolekcje oazowe

„Czym dla ciebie są: miłosierdzie, miłość, nadzieja, pokój, prawda, zbawienie?”. Odpowiedzi na te pytania będą poszukiwać: abp Wiktor Skworc, Magda Anioł, Marcin Jakimowicz, s. Piotra Wiśniewska, Aldona Ronczka, ks. Andrzej Króliczek, Daniel Stolarz. A wszystko podczas internetowych rekolekcji wielkopostnych organizowanych przez oazę.

– Zastanawiałeś się kiedyś czym dla Ciebie jest miłosierdzie, miłość, nadzieja, pokój, prawda, zbawienie. Często nie zastanawiamy się nad tymi podstawowymi aspektami naszej wiary (…). Będziemy szli przez Wielki Post codziennie zastanawiając się nad innym pytaniem – podkreślił ks. Waldemar Maciejewski z Domu Formacyjnego Ruchu Światło-Życie w Wiśle-Jaworniku, inicjator projektu.

Internetowe rekolekcje wielkopostne „Czym dla Ciebie jest?” będzie można śledzić od poniedziałku do soboty. Prowadzący opowiedzą o jednym wybranym aspekcie Wielkiego Postu. Rozpoczynają od odpowiedzi na pytanie: Czym dla Ciebie jest Wielki Post?

Franciszkanie

Swoją propozycję przygotowała także telewizja Franciszkanie TV. Pod hasłem „Oddechy” rekolekcje poprowadzi o. Mateusz Stachowski. W zamyśle twórców rozważania rekolekcyjne mają być czasem na duchowy oddech, na chwilę zatrzymania się i pozwolenia, by Słowo mogło dotykać i przemieniać. Odcinki można oglądać w każdy poniedziałek, środę i piątek Wielkiego Postu, na Wielkim Piątku kończąc.

– Naszą intencją jest, by zaprosić widzów do głębszej relacji z Jezusem, do odkrywania Jego działania, Jego obecności, Jego zaskakujących pomysłów wobec nas. Myślę, że czasem rozmijamy się z wolą Bożą, bo nawet do głowy nam nie przyjdzie, że Jezus może działać w ten sposób – tłumaczy duchowny.

Radio

Na falach Katolickiego Radia Diecezji Płockiej emitowany będzie cykl audycji pod tytułem: „Wielkopostne Rekolekcje Radiowe”. Będą to krótkie, 3-minutowe rozważania Ewangelii dnia, rozumianej jako Słowa Życia. Rozważania prowadzi ks. Krzysztof Jończyk, dyrektor KRDP. Rekolekcje te są także dostępne w internecie na facebook`owym profilu radia w wersji video.

– Wielkopostne Rekolekcje Radiowe są ofertą dla wszystkich zapracowanych, zabieganych, ciągle gdzieś się spieszących i wiecznie spóźnionych. Mam nadzieję, że staną się one pomocą w przeżywaniu Wielkiego Postu, drogą prowadzącą na rekolekcje parafialne – tłumaczy ks. Krzysztof Jończyk.

Jezuici

Ciekawe propozycje internetowych i klasycznych rekolekcji wielkopostnych przygotowanych m.in. przez jezuickie portale „Modlitwa w Drodze” i „Święta Przestrzeń”, można znaleźć również za pośrednictwem witryny wielkipost.jezuici.pl.

Ideą strony internetowej jest realna potrzeba zebrania w całość bogatej oferty jezuickich rekolekcji internetowych. Jedną z promowanych propozycji jest cykl rozważań audio, który dla portalu „Modlitwa w Drodze” napisały siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z krakowskich Łagiewnik. Cykl zatytułowany został „Wielki Post – Wielkie Miłosierdzie”.