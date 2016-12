Rekolekcje dla uzależnionych od alkoholu

Redakcja ekai.pl, 2016-12-29

Fot. pixabay.com

„Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni” (J 8,34-36).

13-15 stycznia 2017 r.; - "To, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. (Jkb 1,3) O kłopotach z wiarą w niepowodzeniach.” Rekolekcje dla osób uzależnionych i współuzależnionych

Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka); Prowadzący: ks. Sławomir Sosnowski – ojciec wspólnoty Ognisko Miłości. Kontakt: tel. 693 468 233 lub 42 874 86 05; mail: olszaognisko@gmail.com; Zapisy: www.ogniskomilosci.pl

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/