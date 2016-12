Rekolekcje z uzdrowieniem wewnętrznym

Redakcja ekai.pl, 2016-12-30

Fot. kevindooley - flickrCC

„Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana” (J 20,19-20).

12-15 stycznia 2017, Rekolekcje dla osób przeżywających depresję, strapienia. Prowadzący - ks. dr Krzysztof Grzywocz. Miejsce - Ośrodek Formacyjno-Wypoczynkowy "RYBAK" w Głębinowie w diecezji opolskiej. Zapisy przyjmuje Recepcja Ośrodka pod nr tel.: 533 399 996 lub 77 472 60 39. Więcej informacji: www.rybak.nysa.pl.

24 - 26 luty 2017 r. Uzdrowienie zranień w osobistej historii życia. Miejsce: Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto koło Wyszkowa. Prowadzący: ks. Robert Grzybowski i siostry loretanki Informacje i zapisy: www.loretanki.pl . E-mail: rekolekcjewloretto@gmail.com. Tel.: 511 219 439.

28 kwietnia – 4 maja 2017 r. ; Przyjąć i ukochać własne życie – rekolekcje z Martą Robin. O uzdrowieniu wewnętrznym. W milczeniu. Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka); Prowadzący: ks. Sławomir Sosnowski – ojciec wspólnoty Ognisko Miłości. Kontakt: tel. 693 468 233 lub 42 874 86 05; mail: olszaognisko@gmail.com; Zapisy: www.ogniskomilosci.pl.

12-14 maja 2017; Chcesz być szczęśliwy? Odkryj Ducha Świętego! Prowadzący: ks. Krzysztof Guzowski – teolog, wykładowca KUL, poeta, obdarzony charyzmatem słowa, doświadczony rekolekcjonista, Kapłan o głębokiej duchowości. Adresaci: dorośli w każdym wieku (osoby świeckie i konsekrowane), którzy chcą spędzić czas na modlitwie i poznać Osobę Ducha Świętego oraz chcą nauczyć się jak współpracować z Duchem Świętym i Jego łaską, by być w życiu człowiekiem szczęśliwym. Możliwość rozmów indywidualnych z Rekolekcjonistą. Miejsce: Dom Rekolekcyjny „Księżówka" w Zakopanem. Kontakt: 18 20 151 33; 600 200 523; mail: recepcja@ksiezowka.zakopane.pl; www.ksiezowka.zakopane.pl

14 – 20 sierpnia 2017; Przyjąć i ukochać własne życie – rekolekcje z Martą Robin. O uzdrowieniu wewnętrznym. W milczeniu. Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka); Prowadzący: ks. Sławomir Sosnowski – ojciec wspólnoty Ognisko Miłości. Kontakt: tel. 693 468 233 lub 42 874 86 05; mail: olszaognisko@gmail.com; Zapisy: www.ogniskomilosci.pl.

