Rekolekcje ewangelizacyjne

Redakcja ekai.pl, 2016-12-28

Fot. pixabay.com

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony” (J 3,16-17).

7-8 stycznia 2017, Mistyka chrześcijańska. Mistyka chrześcijańska to mistyka oblubieńcza, całkiem inna niż w pozostałych religiach. Rekolekcje ukazują doświadczenie mistyczne na przykładzie takich mistrzów duchowości jak św. Jan od Krzyża i św. Teresa od Jezusa. Pozwalają na poznanie swego stanu dojrzałości duchowej i rozeznanie dalszej drogi. Miejsce – Kraków, Domus Mater, Księża Sercanie. Prowadzenie dr Lidia Węgrzynowicz OPs, info i zapisy : 607 385 974, lidiateresaw@wp.pl, więcej informacji: www.arsbenevivendi.com.

21-22 stycznia 2017; Kurs Nowe Życie z Bogiem. Prowadzący: Bracia i siostry z „Koinonii św. Pawła” Stowarzyszenia Życia Apostolskiego w Kielcach. Miejsce: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła, ul. Bęczkowska 53a, 25-411 Kielce. Cel: Na tym kursie możesz odnowić swoją więź z Bogiem poprzez osobiste spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym. Zgłoszenie na stronie: www.rmissio.pl Kontakt: tel. 41 368 57 03, 606 124 328, r.missio@complex.com.pl.

4-5 lutego 2017 , Jednego serca mi trzeba. Biblijne znaczenie serca to centrum osoby, jej duchowość. Tradycja monastyczna mówi o oczyszczeniu serca. Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusowego pozwala spotkać się z całą miłością i miłosierdziem Boga, a medytacja własnego serca w obliczu Serca Jezusowego daje możliwość spojrzenia na siebie tak, jak nas widzi Bóg. Miejsce – Kraków, Domus Mater, Księża Sercanie. Prowadzenie dr Lidia Węgrzynowicz OPs, info i zapisy: 607 385 974, lidiateresaw@wp.pl, więcej informacji: www.arsbenevivendi.com





4-5 marca 2017 ; Zakochany Pan Bóg. Pismo Święte i mistyka pokazują zakochanego w człowieku Boga i odpowiedź człowieka na tę miłość. Tematem rekolekcji jest Pieśń nad Pieśniami i teksty mistyków, zwłaszcza św. Jana od Krzyża, św. Teresy z Avila i św. Katarzyny ze Sieny oraz własna relacja z Panem Bogiem. Miejsce – Kraków, Domus Mater, Księża Sercanie. Prowadzenie dr Lidia Węgrzynowicz OPs, info i zapisy : 607 385 974, lidiateresaw@wp.pl, więcej informacji: www.arsbenevivendi.com





1-2 kwietnia 2017 ; Pasja miłości. Czas paschalny to okres adoracji ofiary Chrystusa i Jego miłości. Pan Jezus uniża się na Krzyżu do Cierpiącego Sługi, ukazując pełnię swego człowieczeństwa. W zmartwychwstaniu objawia swe Bóstwo, będące do tej pory zakryte. W drodze towarzyszy mu Maryja. Nas też Pan Bóg zaprasza w tę drogę. Miejsce – Kraków, Domus Mater, Księża Sercanie. Prowadzenie dr Lidia Węgrzynowicz OPs, info i zapisy : 607 385 974, lidiateresaw@wp.pl, więcej informacji: www.arsbenevivendi.com





6-7 maja 2017 ; Prowadź mnie Panie, prostą drogą. Rekolekcje o relacjach, kryzysie, przebaczeniu, cierpieniu i miłości. Są to sytuacje trudne, w których prosimy o Boże prowadzenie. Te sytuacje mogą pomagać nam we wzrastaniu w wierze, jeśli je prawidłowo odczytamy. Wybawieniem z samotności w tych sytuacjach jest bycie w relacji miłości. Prosta droga, w tym wypadku, to ewangeliczna prostota uczuć na drodze pełnej zakrętów. Miejsce – Kraków, Domus Mater, Księża Sercanie. Prowadzenie dr Lidia Węgrzynowicz OPs, info i zapisy: 607 385 974, lidiateresaw@wp.pl, więcej informacji: www.arsbenevivendi.com





3-4 czerwca 2017 ; Moc modlitwy. Rekolekcje próbują odpowiedzieć na pytanie, czym jest modlitwa i skąd bierze swą moc. Przedstawione są różne rodzaje modlitwy – lectio divina, adoracja, modlitwa psalmami, wielbienie pieśnią i tańcem aż po mistyczną kontemplację. Modlitwa to sprawa osobista i trzeba odnaleźć taką formę, która najbardziej zbliży nas do Boga. Miejsce – Kraków, Domus Mater, Księża Sercanie. Prowadzenie dr Lidia Węgrzynowicz OPs, info i zapisy: 607 385 974, lidiateresaw@wp.pl, więcej informacji: www.arsbenevivendi.com





1-2 lipca 2017 ; Odnaleźć perłę. Poszukiwanie Boga i siebie to czasem nie są dwie różne sprawy. Odnajdując Boga odnajdujemy siebie, bo tylko w Jego oczach jesteśmy sobą. Patrzenie na siebie oczyma innych może nas zgubić, podobnie jak snucie fantazji na własny temat. Odnalezienie Bożego spojrzenia nadaje sens naszemu ja i naszemu życiu. Miejsce – Kraków, Domus Mater, Księża Sercanie. Prowadzenie dr Lidia Węgrzynowicz OPs, info i zapisy: 607 385 974, lidiateresaw@wp.pl, więcej informacji: www.arsbenevivendi.com





5-6 sierpnia 2017 ; Gdybyś znała dar kobiecości. Kim jest kobieta w chrześcijaństwie? Poszukiwanie odpowiedzi to spotkanie zarówno z kobietami Starego Testamentu jak i Nowego. Maryja uczy nas wiary, nadziei i miłości. Kobiety w Ewangeliach ukazują charyzmat kobiety wyzwolonej przez Chrystusa. Są to apostołki, świadkowie Boga, tak jak dzisiejsze kobiety. Miejsce – Kraków, Domus Mater, Księża Sercanie. Prowadzenie dr Lidia Węgrzynowicz OPs, info i zapisy: 607 385 974, lidiateresaw@wp.pl, więcej informacji: www.arsbenevivendi.com





2-3 września 2017 ; Psychologia a duchowość. Człowiek to nie tylko psychika, ale głównie duchowość. Rekolekcje ukazują całość osoby. Czy psychologia i psychoterapia odnajdują prawdę o nas? Czasem psychologia zawodzi, bo rezygnuje z duchowości, czasem pseudopsychologia stanowi zagrożenie duchowe. Miejsce – Kraków, Domus Mater, Księża Sercanie. Prowadzenie dr Lidia Węgrzynowicz OPs, info i zapisy: 607 385 974, lidiateresaw@wp.pl, więcej informacji: www.arsbenevivendi.com





7-8 października 2017 ; Miłosierdzia chcę, nie ofiary. Nie zaznamy spokoju dopóki nie zwrócimy się do Miłosierdzia Bożego. Rekolekcje pokazują Miłosierdzie Boże w Starym i Nowym Testamencie, w literaturze świętych, zwłaszcza św. Faustyny. Miłosierdzie w Kościele objawia się poprzez sakramenty. Czy one są dla nas tylko tradycją czy prawdziwym misterium? Miejsce – Kraków, Domus Mater, Księża Sercanie. Prowadzenie dr Lidia Węgrzynowicz OPs, info i zapisy: 607 385 974, lidiateresaw@wp.pl, więcej informacji: www.arsbenevivendi.com





4-5 listopada 2017 ; Prowadź mnie Panie prostą drogą. Rekolekcje o relacjach, kryzysie, przebaczeniu, cierpieniu i miłości. Są to sytuacje trudne, w których prosimy o Boże prowadzenie. Te sytuacje mogą pomagać nam we wzrastaniu w wierze jeśli je prawidłowo odczytamy. Wybawieniem z samotności w tych sytuacjach jest bycie w relacji miłości. Prosta droga w tym wypadku to ewangeliczna prostota uczuć na drodze pełnej zakrętów. Miejsce – Kraków, Domus Mater, Księża Sercanie. Prowadzenie dr Lidia Węgrzynowicz OPs, info i zapisy: 607 385 974, lidiateresaw@wp.pl, więcej informacji: www.arsbenevivendi.com





2-3 grudnia 2017 ; Kiedy Bóg przychodzi w gościnę. Modlimy się o różne rzeczy, a tak naprawdę chodzi o to, aby być cały czas przy Panu Bogu. Bóg przychodzi do nas w gościnę w różny sposób, poprzez wydarzenia, czasem nie zawsze radosne, poprzez innych ludzi, czasem nie zawsze lubianych. Jak przyjąć właściwie nasze życie, które nie zawsze jest szczęśliwe, aby zawsze być blisko Boga? Miejsce – Kraków, Domus Mater, Księża Sercanie. Prowadzenie dr Lidia Węgrzynowicz OPs, info i zapisy: 607 385 974, lidiateresaw@wp.pl, więcej informacji: www.arsbenevivendi.com









