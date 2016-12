Rekolekcje modlitewne

Redakcja ekai.pl, 2016-12-29

Fot. pixabay.com

„Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy” (Łk 1,46).

16-22 stycznia 2017 r.; - By szukać, odnaleźć i pogłębić fundamenty wiary. Zatrzymać się, by nabrać sił do drogi. W milczeniu. Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka); Prowadzący: ks. Sławomir Sosnowski – ojciec wspólnoty Ognisko Miłości. Kontakt: tel. 693 468 233 lub 42 874 86 05; mail: olszaognisko@gmail.com; Zapisy: www.ogniskomilosci.pl

20-26 lutego 2017 r.; - By szukać, odnaleźć i pogłębić fundamenty wiary - Św. Paweł i inni Wielcy Nawróceni pomocą w codziennym nawróceniu. W milczeniu. Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka); Prowadzący: ks. Sławomir Sosnowski – ojciec wspólnoty Ognisko Miłości.Kontakt: tel. 693 468 233 lub 42 874 86 05; mail: olszaognisko@gmail.com; Zapisy: www.ogniskomilosci.pl

13-16 kwietnia 2017 r.; - „Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami.”(Łk 22, 15) Triduum Paschalne W milczeniu. Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka); Początek: Wielki Czwartek, godz. 16:00; Zakończenie: Niedziela Wielkanocna ok. godz. 9:00; Prowadzący: ks. Sławomir Sosnowski – ojciec wspólnoty Ognisko Miłości. Kontakt: tel. 693 468 233 lub 42 874 86 05; mail: olszaognisko@gmail.com; Zapisy: www.ogniskomilosci.pl

28 kwietnia – 4 maja 2017 r.; - Przyjąć i ukochać własne życie – rekolekcje z Martą Robin. O uzdrowieniu wewnętrznym. W milczeniu. Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka); Prowadzący: ks. Sławomir Sosnowski – ojciec wspólnoty Ognisko Miłości. Kontakt: tel. 693 468 233 lub 42 874 86 05; mail: olszaognisko@gmail.com; Zapisy: www.ogniskomilosci.pl

2-4 czerwca 2017 r.; - „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię.”(Łk12, 49) Zesłanie Ducha Świętego. W milczeniu. Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka); Prowadzący: ks. Sławomir Sosnowski – ojciec wspólnoty Ognisko Miłości. Możliwość uczestniczenia tylko w nocy czuwania: 3 czerwca, godz. 21:00. Kontakt: tel. 693 468 233 lub 42 874 86 05; mail: olszaognisko@gmail.com; Zapisy: www.ogniskomilosci.pl

