Rekolekcje biblijne

Redakcja ekai.pl, 2016-12-29

Fot. pixabay.com

„Inne ziarno w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. Przy tych słowach wołał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!” (Łk 8,8).

5-8 stycznia 2017; Rekolekcje lectio divina - „Abraham – człowiek, który usłyszał i zobaczył Słowo Boga”. Prowadzący: Bracia i siostry ze Stowarzyszenia Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach. Miejsce: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła, ul. Bęczkowska 53a, 25-411 Kielce. Cel: Odkryć Jezusa, którego oczami wiary widział Abraham. Zgłoszenie na stronie: Prowadzący: Bracia i siostry ze Stowarzyszenia Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach. Miejsce: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła, ul. Bęczkowska 53a, 25-411 Kielce. Cel: Odkryć Jezusa, którego oczami wiary widział Abraham. Zgłoszenie na stronie: www.rmissio.pl Kontakt: tel. 41 368 57 03, 606 124 328, r.missio@complex.com.pl.

29 kwietnia – 3 maja 2017; Rekolekcje lectio divina – „Jak usłyszeć Słowo Boże – lectio divina w życiu chrześcijanina i we wspólnocie Kościoła”. Prowadzący: Bracia i siostry ze Stowarzyszenia Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach. Miejsce: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła, ul. Bęczkowska 53a, 25-411 Kielce. Cel: „Nauczyć się metody modlitewnej lektury Pisma świętego - lectio divina”. Zgłoszenie na stronie: Prowadzący: Bracia i siostry ze Stowarzyszenia Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach. Miejsce: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła, ul. Bęczkowska 53a, 25-411 Kielce. Cel: „Nauczyć się metody modlitewnej lektury Pisma świętego - lectio divina”. Zgłoszenie na stronie: www.rmissio.pl . Kontakt: tel. 41 368 57 03, 606 124 328, r.missio@complex.com.pl.

26-28 maja 2017; Kurs Uczniowie z Emaus. Prowadzący: Bracia i siostry z „Koinonii św. Pawła” Stowarzyszenia Życia Apostolskiego w Kielcach. Miejsce: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła, ul. Bęczkowska 53a, 25-411 Kielce. Cel: Kurs ten pomaga poznać Pismo Święte i rozpalić serce miłością do Jezusa, który jest Słowem Bożym. Zgłoszenie na stronie: Prowadzący: Bracia i siostry z „Koinonii św. Pawła” Stowarzyszenia Życia Apostolskiego w Kielcach. Miejsce: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła, ul. Bęczkowska 53a, 25-411 Kielce. Cel: Kurs ten pomaga poznać Pismo Święte i rozpalić serce miłością do Jezusa, który jest Słowem Bożym. Zgłoszenie na stronie: www.rmissio.pl . Kontakt: tel. 41 368 57 03, 606 124 328, r.missio@complex.com.pl.

9-11 czerwca 2017 ; Rekolekcje dla kochających Pismo święte, rekolekcje w ciszy metodą Lectio Divina - Pokochać Biblię jeszcze mocniej, prowadzący: ks. Antoni Miciak CM i s. Urszula Kosicka SM, miejsce: Dom Zakonny Sióstr Miłosierdzia, Zakopane Skibówki 4a, kontakt: tel.: 690449906, urszulak9@gmail.com, prowadzący: ks. Antoni Miciak CM i s. Urszula Kosicka SM, miejsce: Dom Zakonny Sióstr Miłosierdzia, Zakopane Skibówki 4a, kontakt: tel.: 690449906, urszulak9@gmail.com, www.duchowespotkaniasm.pl.





KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/