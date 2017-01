3-5 lutego 2017, Weekend Małżeński: Temperament pary małżeńskiej, Jak zrozumieć siebie i osobę, którą kochasz? Rekolekcje pomogą Wam zrozumieć wiele konfliktów w Waszym związku i docenić to, co niepowtarzalne w twoim partnerze i w tobie samym. Dzielące Was różnice są po prostu często wynikiem różnych typów Waszych osobowości. Przez modlitwę o uzdrowienie relacji małżeńskiej będziemy prosić Boga aby swoją łaską nas przemieniał. Przewidziana jest opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Prowadzi: o. Piotr Zajączkowski OFMCap, miejsce: Centrum Duchowości „Honoratianum” w Zakroczymiu koło Warszawy, więcej: Rekolekcje pomogą Wam zrozumieć wiele konfliktów w Waszym związku i docenić to, co niepowtarzalne w twoim partnerze i w tobie samym. Dzielące Was różnice są po prostu często wynikiem różnych typów Waszych osobowości. Przez modlitwę o uzdrowienie relacji małżeńskiej będziemy prosić Boga aby swoją łaską nas przemieniał. Przewidziana jest opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Prowadzi: o. Piotr Zajączkowski OFMCap, miejsce: Centrum Duchowości „Honoratianum” w Zakroczymiu koło Warszawy, więcej: www.kursnamilosc.pl ; zapisy: piotrzet1972@gmail.com; tel. 504.328.796.





10-12 lutego 2017 ; Rekolekcje dla małżeństw. Rekolekcje oraz dni skupienia prowadzi ks. dr Jacek Stefański, biblista, urodzony w Izraelu, wieloletni ojciec duchowny i wykładowca Pisma świętego oraz języka hebrajskiego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji kaliskiej, obecnie skierowany przez ks. biskupa Jerzego Mazura do posługi w zakresie kierownictwa duchowego, formacji rekolekcyjnej oraz biblijnej w pokamedulskim centrum areopagu nowej ewangelizacji w Wigrach. Zgłoszenia i wszelkie pytania pocztą elektroniczną recepcja@wigry.pro lub tel. 87 566 2499 / www.wigry.pro





24-26 lutego2017 ; Rekolekcje dla małżeństw - Pokochać intymność i budowanie więzi małżeńskich jeszcze mocniej, prowadzący: o. Ksawery Knotz OFM Cap, miejsce: Dom Zakonny Sióstr Miłosierdzia, Zakopane Skibówki 4a, kontakt: tel.: 690449906, urszulak9@gmail.com, www.duchowespotkaniasm.pl.





03 – 05 marca 2017; Rekolekcje dla małżonków „Na początku Bóg...". Prowadzący: Bracia i siostry z „Koinonii św. Pawła" Stowarzyszenia Życia Apostolskiego w Kielcach. Miejsce: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła, ul. Bęczkowska 53a, 25-411 Kielce. Zapraszamy małżeństwa, które pragną wspólnie z innymi umocnić swoje powołanie i wybór tworząc wspólnotę życia i miłości ze swoim współmałżonkiem i dziećmi. Rekolekcje rozpoczynają się w piątek Eucharystią o godz. 18.00, a kończą w niedzielę o godz. 16.00. Zgłoszenie na stronie: www.rmissio.pl . Kontakt: tel. 41 368 57 03, 606 124 328, r.missio@complex.com.pl.





31 marca -2 kwietnia 2017, Weekend małżeński: Kocham Cię takim jakim jesteś. Akceptacja współmałżonka, Poruszymy problem wielu par małżeńskich. Żona lub mąż twierdzi, że kocha współmałżonka takim jakim jest, a następnie zaczyna przekształcać go w człowieka, którego sobie wymarzyła. Mąż odczuwa, że jest niedowartościowany i przeżywa frustrację płynącą z niemożności zadowolenia żony. To sprawiło, że zaczął się zastanawiać czy żona go naprawdę kocha. Przez modlitwę o uzdrowienie relacji małżeńskiej oraz odnowienie przyrzeczeń będziemy prosić Boga aby swoją łaską nas przemieniał. Przewidziana jest opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Prowadzi: o. Piotr Zajączkowski OFMCap, miejsce: Centrum Duchowości „Honoratianum" w Zakroczymiu koło Warszawy, więcej: www.kursnamilosc.pl ; zapisy: piotrzet1972@gmail.com; tel. 504.328.796.





29 kwietnia – 3 maja 2017 , Warsztaty dla par - 5 języków miłości w związku. Zazwyczaj używamy swojego własnego języka i frustrujemy się, gdy nasz współmałżonek nie rozumie tego, co chcemy mu zakomunikować. Pragniemy, by okazywał nam miłość w ten sam sposób co my, jednocześnie wysyłając sygnały, których może nie rozumieć. Przewidziana jest opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Prowadzi: o. Piotr Zajączkowski OFMCap, miejsce: Centrum Duchowości „Honoratianum" w Zakroczymiu koło Warszawy, więcej: www.kursnamilosc.pl ; zapisy: piotrzet1972@gmail.com; tel. 504.328.796.





26-28.05.2017 , Weekend Małżeński: Jak okazywać żonie miłość, aby czuła się kochana? Celem warsztatu jest zdobycie umiejętności w wyjściu na przeciw oczekiwaniom żony i zrozumieniu potrzeb jej kobiecego serca. Poznanie specyfiki kobiecych potrzeb dotyczących zapotrzebowania na miłość będzie głównym motywem naszej pracy. Dialog w parach małżeńskich stanie się szansą na wypracowanie nowej perspektywy zaspokajania potrzeb. Przewidziana jest opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Prowadzi: o. Piotr Zajączkowski OFMCap, miejsce: Centrum Duchowości „Honoratianum" w Zakroczymiu koło Warszawy, więcej: www.kursnamilosc.pl ; zapisy: piotrzet1972@gmail.com; tel. 504.328.796.





23-25 czerwca 2017, Weekend Małżeński: Mistyka seksu. Seks raczej nie kojarzy się nam z mistyką, a mistyka najczęściej rozumiana jest jako rzeczywistość zarezerwowana dla osób duchownych. Jednak czy jesteśmy tego świadomi czy nie, tęsknimy za miłością wierną, czystą i bezinteresowną. Marzymy o fizycznym i duchowym zjednoczeniu seksualnym, a tak często czujemy się oszukani, zagubieni i niespełnieni. Tylko zrozumienie i uznanie prawdy o seksualności pozwoli człowiekowi poczuć się naprawdę szczęśliwym i kochanym. Przewidziana jest opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Prowadzi: o. Piotr Zajączkowski OFMCap, miejsce: Centrum Duchowości „Honoratianum" w Zakroczymiu koło Warszawy, więcej: www.kursnamilosc.pl ; zapisy: piotrzet1972@gmail.com; tel. 504.328.796.





26-30 lipca 2017 , Warsztaty dla par – Blisko, blisko, coraz bliżej. Celem warsztatu jest zdobycie umiejętności budowania relacji z partnerem w taki sposób, aby było nam do siebie coraz bliżej. Ponieważ na więź małżeńską składają się trzy tworzące ją płaszczyzny: współrozumienie, współodczuwanie i współdziałanie, dlatego chcemy je rozwijać i w ten sposób ją wzmacniać. Przewidziana jest opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Prowadzi: o. Piotr Zajączkowski OFMCap, miejsce: Centrum Duchowości „Honoratianum" w Zakroczymiu koło Warszawy, więcej: www.kursnamilosc.pl ; zapisy: piotrzet1972@gmail.com; tel. 504.328.796.





4-6 sierpnia 2017, Warsztaty dla Rodzica: Nie daj złości za wygraną. Nie tylko dla małżonków. O dzieciach sprawiających kłopoty wychowawcze mówi się wiele: że potrafią świetnie manipulować ludźmi, wciąż starają się zwracać na siebie uwagę, brakuje im motywacji, są uparte, nieposłuszne, nieustępliwe, zepsute, władcze, oporne, aroganckie i nie można ich opanować. Chcesz zmienić swoje podejście do emocji dziecka, zacząć je rozumieć i w ten sposób pomóc sobie samemu w zrozumieniu siebie? Przewidziana jest opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Prowadzi: o. Piotr Zajączkowski OFMCap i Fundacja Kurs na Miłość, miejsce: Centrum Duchowości „Honoratianum" w Zakroczymiu koło Warszawy, więcej: www.kursnamilosc.pl ; zapisy: piotrzet1972@gmail.com; tel. 504.328.796.





9-13 sierpnia 2017 , Warsztaty dla par – Chcę Cię zrozumieć przez dialog. Celem warsztatów jest zdobycie praktycznych umiejętności w prowadzeniu małżeńskiej komunikacji. Przeważająca większość trudności w małżeństwie ma swoje źródło w nieumiejętności rozmawiania ze sobą. Nie tylko przerywamy sobie nawzajem, ale w ogóle nie słuchamy siebie. Nauczmy się spotkania w dialogu. Przewidziana jest opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Prowadzi: o. Piotr Zajączkowski OFMCap, miejsce: Centrum Duchowości „Honoratianum" w Zakroczymiu koło Warszawy, więcej: www.kursnamilosc.pl ; zapisy: piotrzet1972@gmail.com; tel. 504.328.796.





22-24 września 2017 , Weekend Małżeński: Jak układać relacje z teściami? Celem warsztatu jest uświadomienie sobie potrzeby budowania właściwych relacji z naszymi rodzicami oraz rodziców z własnymi dziećmi, które zakładają własną rodzinę. „Problem teściów" jest złożony (i delikatny zarazem), niż to się wydaje. Można zaryzykować twierdzenie, że podstawowym źródłem i kwintesencją problemów na linii młodzi-teściowie jest brak pełnego zastosowania się w życiu do słów Pisma świętego: „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą oboje jednym ciałem" (Mt 19, 5). Właśnie brak opuszczenia zarówno fizycznego, jak i uczuciowego lub opaczne rozumienie pojęcia „opuszczenie" to najgłębsze przyczyny nieporozumień, napięć i bólu w omawianym problemie. Przewidziana jest opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Prowadzi: o. Piotr Zajączkowski OFMCap, miejsce: Centrum Duchowości „Honoratianum" w Zakroczymiu koło Warszawy, więcej: www.kursnamilosc.pl ; zapisy: piotrzet1972@gmail.com; tel. 504.328.796.





6-8 października 2017, Weekend Małżeński: Miłość cierpliwa jest. Celem warsztatu jest zdobycie praktycznych umiejętności w pracy nad swoimi słabymi stronami temperamentu. Wszyscy mamy dobre i złe strony - cechy pozytywne, ale i takie, które wywołują negatywne reakcje otoczenia. Bardzo często te same cechy można uznać za wady i zalety, w zależności od siły ich natężenia, a wiele pozytywnych cech doprowadzonych do skrajności staje się wadami. Warto, aby każdy z nas, zwłaszcza w relacji małżeńskiej, zajrzał do swojego wnętrza i odszukał te znamiona, póki nie będzie za późno. Przez modlitwę o uzdrowienie relacji małżeńskiej będziemy prosić Boga aby swoją łaską nas przemieniał. Przewidziana jest opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Prowadzi: o. Piotr Zajączkowski OFMCap, miejsce: Centrum Duchowości „Honoratianum" w Zakroczymiu koło Warszawy, więcej: www.kursnamilosc.pl ; zapisy: piotrzet1972@gmail.com; tel. 504.328.796.





6-8 października 2017 ; Małżeństwo – więź, w której mieszka Boża miłość. (Amoris Laetitia 315) Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka); Prowadzący: Bogdan Kosztyła - mąż i ojciec czworga dzieci; teolog i psycholog; ks. Sławomir Sosnowski – ojciec wspólnoty Ognisko Miłości. Kontakt: tel. 693 468 233 lub 42 874 86 05; mail: olszaognisko@gmail.com; Zapisy: www.ogniskomilosci.pl





3-5 listopada 2017, Weekend dla Wszystkich: Rytm płodności – rytmem miłości. Warsztaty podczas których chcemy dostrzec wzajemną zależność pomiędzy rytmem płodności pary małżeńskiej a rytmem pragnienia bliskości i miłości małżonków. Uczestnicy warsztatów poznają: znaczenie i wartość ekologii płodności, nowoczesne metody rozpoznawania płodności, reguły postępowania w sytuacjach szczególnych takich jak: rozpoznawanie płodności po urodzeniu dziecka, rozpoznawanie płodności w premenopauzie oraz po odstawieniu tabletki hormonalnej. Przewidziana jest opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Prowadzi: o. Piotr Zajączkowski OFMCap, miejsce: Centrum Duchowości „Honoratianum” w Zakroczymiu koło Warszawy, więcej: Warsztaty podczas których chcemy dostrzec wzajemną zależność pomiędzy rytmem płodności pary małżeńskiej a rytmem pragnienia bliskości i miłości małżonków. Uczestnicy warsztatów poznają: znaczenie i wartość ekologii płodności, nowoczesne metody rozpoznawania płodności, reguły postępowania w sytuacjach szczególnych takich jak: rozpoznawanie płodności po urodzeniu dziecka, rozpoznawanie płodności w premenopauzie oraz po odstawieniu tabletki hormonalnej. Przewidziana jest opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Prowadzi: o. Piotr Zajączkowski OFMCap, miejsce: Centrum Duchowości „Honoratianum” w Zakroczymiu koło Warszawy, więcej: www.kursnamilosc.pl ; zapisy: piotrzet1972@gmail.com; tel. 504.328.796.