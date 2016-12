Rekolekcje dla rodzin

Redakcja ekai.pl, 2016-12-30

Fot. pixabay.com

„Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu (...). Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło” (Łk 19,9-10).

28 kwietnia-3 maja 2017; Rekolekcje dla rodzin z dziećmi - Pokochać swoich najbliższych całym sobą, prowadzący: s. Urszula Kosicka SM, miejsce: Dom Zakonny Sióstr Miłosierdzia, Zakopane Skibówki 4a, Kontakt: tel.: 690449906, urszulak9@gmail.com, www.duchowespotkaniasm.pl.

4-9 lipca 2017; Rekolekcje dla rodzin z dziećmi - Nasza powszednia miłość. (Amoris Laetitia 90) Dla dzieci odrębny program dostosowany do wieku. Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka); Prowadzący: Bogdan Kosztyła - mąż i ojciec czworga dzieci; teolog i psycholog; ks. Sławomir Sosnowski – ojciec wspólnoty Ognisko Miłości. Kontakt: tel. 693 468 233 lub 42 874 86 05; mail: olszaognisko@gmail.com; Zapisy: www.ogniskomilosci.pl.

11-16 lipca 2017; Rekolekcje dla rodzin z dziećmi - Nasza powszednia miłość. (Amoris Laetitia 90) Dla dzieci odrębny program dostosowany do wieku. Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka); Prowadzący: Bogdan Kosztyła - mąż i ojciec czworga dzieci; teolog i psycholog; ks. Sławomir Sosnowski – ojciec wspólnoty Ognisko Miłości. Kontakt: tel. 693 468 233 lub 42 874 86 05; mail: olszaognisko@gmail.com; Zapisy: www.ogniskomilosci.pl.

