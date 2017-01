Rekolekcje dla biznesmenów

Redakcja ekai.pl, 2017-01-18

„Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie” (Łk 16,12-13).

10–12.03.2017; 2–4.06.2017 – Benedyktyński program zarządzania. Duchowość lidera. Prowadzący: O. Włodzimierz Zatorski OSB. Adresaci: Osoby zarządzające firmami, liderzy wspólnot lokalnych oraz samorządowych, kierujący organizacjami non-profit, menedżerowie, a także liderzy wspólnot chrześcijańskich. Miejsce: Opactwo benedyktynów w Tyńcu. Kontakt: 12 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com, www.kultura.benedyktyni.com.

11–13.05.2017 – Benedyktyński program zarządzania. Warsztaty przywództwa w oparciu o Regułę Św. Benedykta. Prowadzący: dr Ryszard Kołodziej. Adresaci: osoby zarządzające firmami oraz organizacjami nienastawionymi na zysk, menedżerowie, liderzy wspólnot chrześcijańskich. Miejsce: Opactwo benedyktynów w Tyńcu. Kontakt: 12 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com, www.kultura.benedyktyni.com.





