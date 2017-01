Rekolekcje z postem

Redakcja ekai.pl, 2017-01-18

Fot. pixabay.com

„Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie” (Mt 6,17-18).

27.02–5.03.2017; 12–18.03.2017; 1–7.04.2017 – Rekolekcje z postem wg św. Hildegardy. Prowadzący: Alfreda Walkowska, O. Włodzimierz Zatorski OSB, Adresaci: W rekolekcjach mogą wziąć udział wszyscy dorośli, którym nie przeszkadza choroba i pragną doświadczyć duchowej jedności modlitwy i postu. Miejsce: Opactwo benedyktynów w Tyńcu. Kontakt: 12 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com, www.kultura.benedyktyni.com.





KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/