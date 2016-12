Rekolekcje kapłańskie

„Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem” (J 13,14-15).

W milczeniu. Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka); Prowadzący: ks. Roman Hosz – założyciel domu formacyjnego Pustelnia Eliasza.Kontakt: tel. 693 468 233 lub 42 874 86 05; mail: olszaognisko@gmail.com; Zapisy: www.ogniskomilosci.pl

