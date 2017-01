Rekolekcje rozeznawania drogi życia

Redakcja ekai.pl, 2017-01-07

Fot. simonsterg - flickrCC

„Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi” (Mt 5,37).

Indywidualne dni skupienia dla dziewczyn. Termin dni skupienia do uzgodnienia. Siostry Dominikanki Matki Bożej Różańcowej zapraszaja dziewczyny (licealistki, studentki), na indywidualne dni skupienia do Częstochowy lub Lublina. Wszelkie pytania, zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: s.mariachiara1@gmail.com lub pod nr. telefonu (34) 3245837.

6-8 stycznia 2017 r.; Świecki Instytut Maryi Służebnicy Pańskiej zaprasza na rekolekcje rozpoznawania powołania do życia konsekrowanego w świecie. Miejsce: Warszawa, Dom Rekolekcyjny Sióstr Sakramentek SUBIAKO, Rynek Nowego Miasta 2. Informacje i zgłoszenia: www.secolare.com, mail@secolare.com.

Rekolekcje powołaniowe ojców paulinów 2016/17:



26-29.01.2017r. – Toruń

06-11.02.2017r. – Zakopane*

23-26.02.2017r. – Włodawa

16-19.03.2017r. – Nowicjat- Leśniów

12-16.04.2017r. – Jasna Góra

01-06.05.2017r. – Zakopane*

25-28.05.2017r. – Jasna Góra

08-11.06.2017r. – Seminarium - Kraków



Dla kogo: młodzież męska (max 29 lat); * także dla dziewcząt

Koszt: ofiara dobrowolna (* koszt w zależności od miejsca i ilości uczestników). Zgłoszenia: o. Andrzej Grad, paulin - powolania.paulini@gmail.com, +48 501 360 143, www.powolania.paulini.pl. Rekolekcje w Krościenku i w Zakopanem pomyślane są dla chłopców i dziewcząt. Organizowane są razem z s. Katarzyną Szubą, Prezentką, która w Zgromadzeniu Sióstr Prezentek odpowiedzialna jest za formację sióstr i zajmuje się sprawami powołaniowymi. Oczywiście dziewcząt nie namawiamy do zostania paulinem, zresztą nikogo do niczego nie chcemy namawiać. Te różne miejsca, formy i różny czas mają pomóc młodym ludziom przede wszystkim w rozeznaniu, ale także i w podjęciu decyzji!!

3-5 lutego 2017 r. "Bądź wierna wyborowi". Rekolekcje dla dziewcząt, studentek i pracujących. Rekolekcje te mogą być dobrym czasem rozeznawania swojego powołania, jak i pogłębiania wiary w codzienności. Organizatorami są Siostry Uczennice Krzyża. Miejsce rekolekcji: Dom rekolekcyjny; Czmoniec 17; Dojazd autobusem z dworca PKS-Poznań. Rekolekcje rozpoczynamy w piątek godz.19:00, a kończymy w niedzielę godz.13:00. Kontakt s. Gracjana Woroniak 502 272 271; e-mail agworoniak@wp.pl. Zapisy na rekolekcje wykonujemy elektronicznie przez stronę internetową

www.centrumformacji.eu.

3-6 lutego 2017 r. ; "Maryjo otwórz mnie na Słowo". Rekolekcje dla dziewcząt szukających drogi życia. Pod czujnym okiem Matki Bożej Częstochowskiej będziemy przeżywać rekolekcje rozeznania powołania. Przewodniczką rekolekcji biblijnych będzie Maryja, którą będziemy prosić, by otwierała nas na Słowo. Koniecznie wcześniej zgłoś swój udział. Organizatorami są Siostry Służebniczki SBDNP, a prowadzącym o. Rajmund Juroaitis. Miejsce rekolekcji: Dom rekolekcyjny ul. Okólna 46 Częstochowa. Rekolekcje rozpoczynamy w piątek o 15.00, a zakończenie w niedzielę obiadem. Kontakt s.M. Katarzyna Szulc 798958843 lub s.katarzyna.szulc@wp.pl.





