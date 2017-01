Rekolekcje wielkopostne

03 – 05 lutego 2017; Jak czytać Pismo Święte, aby trwale przemieniało nasze życie? Prowadzący: ks. Krzysztof Lisewski – teolog, wykładowca w Wyższej Szkole Teologicznej w Austrii, rekolekcjonista, specjalista w Pismach Starego Testamentu. Adresaci: osoby dorosłe (świeckie i konsekrowane), zainteresowane zgłębieniem Pisma Świętego, pragnące dowiedzieć się jak czytać Świętą Księgę, ale przede wszystkim jak się nią modlić, aby modlitwa ta przynosiła owoce w naszym codziennym życiu. Rekolekcje podpowiedzą, jak czerpać wiedzę i mądrość życiową z Pisma Świętego. Możliwość rozmów indywidualnych z Rekolekcjonistą. Miejsce: Dom Rekolekcyjny „Księżówka” w Zakopanem. Kontakt: 18 20 151 33; 600 200 523; mail: recepcja@ksiezowka.zakopane.pl; www.ksiezowka.zakopane.pl www.rekolekcje-dla-doroslych.webnode.com

24 – 26 lutego 2017; Niepokalane Serce Maryi – naszym ratunkiem. Prowadzący: ks. Krzysztof Czapla – dyrektor Sekretariatu Wielkiej Nowenny Fatimskiej przy Sanktuarium Fatimskim na Krzeptówkach w Zakopanem, rekolekcjonista. Adresaci: osoby dorosłe (świeckie i konsekrowane) pragnące zgłębić tajemnice Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej oraz poznać, na czym polega rola Maryi w naszym codziennym życiu. W programie wyjazd uczestników do Sanktuarium MB Fatimskiej na Krzeptówkach. Możliwość rozmów indywidualnych z Rekolekcjonistą. Miejsce: Dom Rekolekcyjny „Księżówka” w Zakopanem. Kontakt: 18 20 151 33; 600 200 523; mail: recepcja@ksiezowka.zakopane.pl; www.ksiezowka.zakopane.pl www.rekolekcje-dla-doroslych.webnode.com

03 – 05 marca 2017; Formacja ludzka w życiu chrześcijanina. Prowadzący: o. Mateusz Hinc OFMCap – z Zakonu Ojców Kapucynów w Krakowie, psycholog, rekolekcjonista. Adresaci: osoby dorosłe (świeckie i konsekrowane). Jak interpretować słowa Chrystusa zapisane w Ewangeliach dotyczące naszego człowieczeństwa? Czy chrześcijanin powinien walczyć o swoje racje? Czy wolno mu domagać się poszanowania własnej godności? O. Mateusz Hinc odpowie na najtrudniejsze pytania uczestników dotyczące ich człowieczeństwa oraz relacji personalnych z innymi ludźmi. A wszystko to w oparciu o naukę Pisma Świętego. Możliwość rozmów indywidualnych z Rekolekcjonistą. Miejsce: Dom Rekolekcyjny „Księżówka” w Zakopanem. Kontakt: 18 20 151 33; 600 200 523; mail: recepcja@ksiezowka.zakopane.pl; www.ksiezowka.zakopane.pl www.rekolekcje-dla-doroslych.webnode.com

13 – 19 marca 2017; Pisanie ikony – kontemplacja Oblicza Chrystusa. Prowadzący: Ks. Stanisław Zioła – z archidiecezji opolskiej, założyciel opolskiej Szkoły Pisania Ikony Theothocos. Adresaci: osoby dorosłe (świeckie i konsekrowane). Każdy uczestnik rekolekcji zostanie zaopatrzony w materiały i pod kierunkiem Księdza rekolekcjonisty będzie mógł napisać własną ikonę. Czas spędzony przy pisaniu ikony będzie przeplatany naukę kontemplowania Oblicza Chrystusa, wspólną i indywidualną modlitwą, adoracją, konferencjami. Rekolekcje będą trwały cały tydzień - zaczną się w poniedziałek wieczorem, skończą w niedzielę w porze obiadowej. Możliwość rozmów indywidualnych z Rekolekcjonistą. Miejsce: Dom Rekolekcyjny „Księżówka” w Zakopanem. Kontakt: 18 20 151 33; 600 200 523; mail: recepcja@ksiezowka.zakopane.pl; www.ksiezowka.zakopane.pl www.rekolekcje-dla-doroslych.webnode.com

27–30.03.2017 - Rekolekcje wielkopostne. Prowadzący: o. Stanisław Kyc OSB, Adresaci: Rekolekcje skierowane są do wszystkich osób pragnących jak najpełniej przeżyć Triduum Paschalne. Miejsce: Opactwo benedyktynów w Tyńcu. Kontakt: 12 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com, www.kultura.benedyktyni.com.

