Rekolekcje dla młodzieży

Redakcja ekai.pl, 2017-01-09

Fot. pixabay.com

„Inne ziarno w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. Przy tych słowach wołał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!” (Łk 8,8).

„FILIP” – dla młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów. Propozycja „minirekolekcji” doskonale wpisuje się w przygotowanie do Bierzmowania i może być dobrą pomocą dla tych parafii, gdzie posługuje jeden kapłan. Miejsce : Ośrodek Formacyjno-Wypoczynkowy „Rybak” w Głębinowie, termin: ustalany indywidualnie (od piątku do niedzieli, możliwe są inne konfiguracje dni), Koszt rekolekcji: 100 zł/os. – dwa noclegi, pełne wyżywienie, Kontakt: Ośrodek „Rybak” Głębinów, tel. 77 472 60 39; 501 124 660; www.rybak.nysa.pl; e-mail: recepcja@rybak.nysa.pl.

17-19 lutego 2017; Rekolekcje dla studentów. Rekolekcje oraz dni skupienia prowadzi ks. dr Jacek Stefański, biblista, urodzony w Izraelu, wieloletni ojciec duchowny i wykładowca Pisma świętego oraz języka hebrajskiego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji kaliskiej, obecnie skierowany przez ks. biskupa Jerzego Mazura do posługi w zakresie kierownictwa duchowego, formacji rekolekcyjnej oraz biblijnej w pokamedulskim centrum areopagu nowej ewangelizacji w Wigrach. Zgłoszenia i wszelkie pytania pocztą elektroniczną recepcja@wigry.pro lub tel. 87 566 2499 / www.wigry.pro.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/