Rektor płockiego seminarium: szkolnictwo katolickie ubogaci dziedzictwo mazowieckiej ziemi

W kościołach diecezji płockiej w Poniedziałek Wielkanocny czytany jest list ks. prał. dr. Marka Jarosza, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. „Zaangażowanie Kościoła diecezjalnego w edukację, zaowocuje w przyszłości zrodzeniem mądrych i świętych ludzi Kościoła, którzy będą ubogacać dziedzictwo mazowieckiej ziemi” – czytamy w liście. W diecezji przeprowadzana jest zbiórka na cele edukacyjne.

Ks. rektor Marek Jarosz przypomina, że miejsce ukrzyżowania i złożenia do grobu Jezusa znajduje się w Bazylice Grobu Pańskiego, dokąd przybywa wiele tysięcy pielgrzymów. Tegoroczne obchody Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy mają wyjątkowy klimat, gdyż liturgia odbywa się przy pięknie odnowionym Grobie Pańskim, który jest „niemym świadkiem największego cudu – zmartwychwstania Chrystusa”.

„To tam objawiła się moc Boga! Od dwóch tysięcy lat nieustannie porusza ludzkie serca, umacnia wiarę i pobudza do wyrażenia wdzięczności Zbawicielowi za Jego bezgraniczną miłość wobec każdego z nas. Dają temu wyraz liczni pielgrzymi, znani i sławni oraz ci zwyczajni. Był wśród nich także nasz błogosławiony Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski 1 maja 1931 roku, na dziesięć lat przed swoją męczeńską śmiercią” – zaznacza autor listu.

Ksiądz rektor wyraża też radość, że serce diecezji – Płock, ponownie zacznie oddychać dwoma płucami: seminarium duchownym i szkołą katolicką. Przez ponad osiemdziesiąt lat instytucje te współistniały ze sobą, dając diecezji i Ojczyźnie wielu znakomitych kapłanów i wiernych świeckich. W mieście tym, obok przeniesionego z Sikorza liceum, powstanie też katolicka szkoła podstawowa.

W opinii rektora, obecne zaangażowanie Kościoła diecezjalnego w edukację, zaowocuje w przyszłości „zrodzeniem mądrych i świętych ludzi Kościoła, którzy będą ubogacać dziedzictwo mazowieckiej ziemi”. Zachęca on rodziców, młodzież i dzieci, by zapoznali się z ofertą szkół katolickich w Płocku przy ul. Nowowiejskiego 2. Ma nadzieję, że to sąsiedztwo przyczyni się do rozwoju intelektualnego i duchowego wszystkich.

Ks. Jarosz dziękuje także za wszelkie przejawy troski i zainteresowania sprawami seminarium. Jego istnienie jest możliwe dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli: udzielają oni wsparcia materialnego oraz modlą się w intencji powołań, także podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, które odbywają się w seminaryjnej kaplicy w trzeci czwartek miesiąca.

W drugi dzień świąt Wielkiej Nocy w kościołach diecezji płockiej lekturze listu rektora towarzyszy zbiórka środków na cele edukacyjne w diecezji.