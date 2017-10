Rok Młodzieży w Meksyku przygotuje do synodu biskupów

Meksykańscy biskupi zainaugurowali Rok Młodzieży, który Kościół katolicki w Meksyku będzie obchodził do października 2018 r. Jak wyjaśniają, chcą w ten sposób włączyć się w przygotowania Kościoła powszechnego do przyszłorocznego synodu biskupów poświęconego młodzieży i zachęcić lokalne wspólnoty do jeszcze większego otwarcia na potrzeby ludzi młodych.

Meksykańscy biskupi chcą jak najlepiej wykorzystać czas przygotowań do przyszłorocznego Synodu Biskupów nt. „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania” oraz Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Z tej okazji ogłosili, że od października br. do października 2018 r. w lokalnym Kościele będzie obchodzony Rok Młodzieży. Skierowali też do wiernych specjalny list, w którym zachęcają do większej wrażliwości na potrzeby młodzieży i zaufanie młodym, od których zależy kierunek zmian oraz przyszłość meksykańskiego Kościoła i całego społeczeństwa.

Inauguracja meksykańskiego Roku Młodzieży odbyła się w niedzielę 22 października w sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, w którym młodzi z całego kraju modlili się niedawno przed symbolami ŚDM, które pielgrzymowały przez meksykańskie diecezje. W inauguracyjnej Mszy św. pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Meksyku abp. Franco Coppoli wzięli udział młodzi ze wszystkich meksykańskich diecezji. Obchody potrwają do października 2018 r.

XV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów nt. „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania” odbędzie się w październiku przyszłego roku w Rzymie z udziałem biskupów z całego świata.